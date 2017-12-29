越南：孔子学院里感受山水中国美

越南大学生毛笔书法首秀。刘刚 摄

人民网河内12月29日电 （记者 刘刚）中国美术学院美美讲堂“一带一路上的大家小书”活动29日走进越南河内大学孔子学院。来自中国美术学院的师生向越南大学生介绍了中国画和中国书法的基本知识、技法，还手把手教越南学生画中国画、写毛笔书法，一起感受中国文化艺术之美。

笔、墨、纸、砚传统“文房四宝”，对越南大学生来说不太陌生。“笔，有狼毫、羊毫、兼毫、鸡毫等区别。这里所说的‘狼’，不是大灰狼，而是黄鼠狼。”当中国美术学院中国画与书法艺术学院研究生李潇，详细介绍“文房四宝”时，越南年轻人对毛笔书法的兴趣更浓了。

荷花是越南的国花。中国美术学院的周韵，以荷花为例，从构图教起，再将画荷叶、花瓣、莲心的技法分步示范。不一会功夫，越南大学生创作的一枝枝婀娜多姿的荷花跃然纸上。

河内大学中文系大二学生陈氏深尽管之前从没拿过毛笔，但在中国教师的指导下，画出的荷花有模有样。她对记者说：“我之前并不了解中国的绘画艺术，今天不但涨知识，还画出我的第一幅作品，太棒了！”

元旦春节将至，送出最多的是祝福。中国美术学院的陈惊雷，为越南大学生详解了“福”字笔画中寄托的美好情感，并带着大家一起用毛笔写“福”字、迎新年。

大二学生阮氏花也是第一次体验毛笔书法。“写书法时，我将注意力全部集中在一支神奇的笔上，躁动的心也很快平静。学书法对我很有帮助。”阮氏花对记者说。

与其他同学不同，大三学生阮氏海燕不但写得一手漂亮的硬笔书法，而且之前也拿过毛笔。“中国老师的介绍与示范，更加激发我对中国书法和绘画艺术的兴趣。希望孔子学院今后能举办更多这样有意义的交流活动，为越南年轻人创造更多机会。”阮氏海燕说。

河内第二师范大学外语系教师黎辉煌从2006年就开始练习书法。“尽管我写书法有些年头了，但这是第一次与这么多中国画家、书法家面对面交流，机会很难得，很有收获。” 黎辉煌对记者说。

河内大学副校长、河内大学孔子学院理事会主席阮氏菊芳表示，语言和文化密不可分，希望通过学习绘画和书法，帮助学生提高观察能力和审美水准，激发创造性思维。

中国美术学院师生将一幅以浙江山水为题材的画作，赠送给河内大学，画卷一侧书写着“中越情”三个汉字，遒劲隽永。

中国美术学院毕业生就业指导服务中心主任许鲁挺多次来越南交流。他告诉记者，中国画与书法是中国优秀传统文化的重要组成部分，承载着中国几千年的人文精神和哲学思想，也是中华优秀文化的集中体现。希望中越两国年轻人一起画国画、写书法，在轻松快乐的氛围中，增加了解与友谊。

活动中，中国美术学院的师生还向越南师生赠送了自编的中华优秀传统文化系列丛书《大家小书》。据了解，美美讲堂“一带一路上的大家小书”活动，致力于中华优秀传统文化的传播和推广。该活动已在斯里兰卡、印度尼西亚、马来西亚和新加坡成功举办，反响热烈。

美美讲堂是中国美术学院从2013年开始推出的艺术公益活动，已举办100多期。李潇曾主讲第一期美美讲堂，并跟随美美讲堂活动到访国外。他对记者说：“越南年轻人学画荷花时，上手很快，下笔有力，对中国画线条的把握很到位，能感受到他们对艺术的渴望和对美的追求。美人之美，美美与共，这正是中国智慧。”（完）

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