美方称中国允许石油进入朝鲜 外交部：不符合事实

人民网北京12月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

实录如下：

问：第一，28日，美方称，对中国允许石油进入朝鲜感到失望。如果这种情况继续发生，朝鲜问题将永远不会有友好解决的方案。中方对此有何回应？第二，韩国外交部官员今天表示，韩国扣押了一艘悬挂香港旗帜的船只，并称这艘船涉嫌违反联合国安理会对朝制裁规定，10月底公开向一艘朝鲜船只输送石油。中方对此有何回应？

答：关于第二个问题，我不掌握有关情况。

我注意到有关媒体报道，前天我也回答了相关问题。针对媒体报道的有关个案，特别是所谓今年10月19日，一艘中国船只涉嫌在公海向朝鲜船只输送石油，中方已立即进行了调查。事实上，相关船只自今年8月以来未再停靠中国港口，没有进出中国口岸记录。相关船只是否前往过其他国家港口，中方不掌握。因此，报道所称情况不符合事实。

中方始终全面、严格执行安理会决议，履行自身承担的国际义务，绝不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。对任何经调查证实确属违反安理会决议的行为，中方都将依法依规作出严肃处罚。

同时，我愿再次提醒各方，历次安理会相关涉朝决议包括第2397号决议规定的内容非常清楚，其中既包括制裁措施，也包括呼吁以和平、外交和政治方式解决问题、支持恢复六方会谈。我们呼吁有关各方全面、完整执行包括第2397号决议在内的安理会涉朝决议，为维护半岛及地区和平稳定、推进半岛无核化进程及推动通过对话谈判解决问题共同作出努力。

问：据报道，美方称，有关行为被发现，对中方允许石油进入朝鲜感到失望。中方对此有何进一步评论？

答：我刚才的回答已经非常清楚了。第一，中方始终全面、严格执行安理会决议，不允许任何中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。第二，对于任何经过调查证实属于违反安理会决议的行为，中方都将依法依规做出严肃处罚，发现一起，查处一起。第三，关于近期有媒体报道的个案，我刚才回答台湾“中央社”记者提问的时候也讲了，我们看到有关报道后，立即进行了调查。经过调查，发现相关报道所称的情况是不符合事实的。媒体的无谓炒作不利于各方在半岛核问题上的互信与合作。第四，各方都应全面、完整执行安理会相关决议，为维护半岛和地区的和平稳定、推进半岛无核化及通过对话谈判和平解决半岛核问题共同做出积极努力。

问：据报道，28日，韩国总统文在寅表示，2015年韩日慰安妇问题协议存在严重缺陷，无法解决慰安妇问题。但日方称任何试图修订协议的做法都不可接受。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。关于“慰安妇”问题，中方的立场是一贯和明确的，希望日方正视亚洲邻国和国际社会的关切，以负责任态度妥善处理有关问题。

问：日本自民党干事长二阶俊博近日率团访华。据日媒报道，中国海警船同时在钓鱼岛附近连续两天巡航。中方是否想借此发出什么信号？

答：我看不出两者之间有什么联系。关于中国海警船编队在钓鱼岛领海巡航，中方的立场非常清楚。钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。中国海警船编队在钓鱼岛海域进行正常的巡航执法是中方固有权利。

问：据报道，28日，阿富汗首都喀布尔一处文化中心和新闻通讯社发生自杀式炸弹袭击，造成至少41人死亡，80多人受伤。“伊斯兰国”宣称对事件负责。中方对此有何评论？

答：中方强烈谴责这一暴力袭击事件，向遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者表示慰问。中方希望阿富汗早日实现和平稳定，将继续坚定支持阿政府和人民为打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全所作的不懈努力。

如果没有问题了，我宣布一则通知：根据2018年元旦假期放假安排，外交部例行记者会将于1月1日（周一）休会，1月2日（周二）恢复。

今天是2017年外交部最后一场例行记者会。在过去的一年里，中国外交又取得了一系列开创性成果，这与各位中外记者朋友的辛勤工作、努力付出以及大家对外交工作的支持是分不开的。我们对此表示衷心感谢，期待在新的一年里继续与大家密切愉快合作。我也借此机会代表外交部新闻司和我的同事们，祝大家新年快乐、身体健康、阖家幸福！谢谢！

(责编：刘洁妍、常红)