外交部发言人：中方呼吁有关各方全面、平衡执行安理会涉朝决议

人民网北京12月29日电 （记者张慧中）在29日举行的外交部例行记者会上，有记者问：28日，美方称对中国允许石油进入朝鲜感到非常失望，还称如果这种情况继续发生，朝鲜问题将永远不会有友好解决的方案。中方对此有何评论？

外交部发言人华春莹表示，我注意到有关媒体报道，前天我也回答了相关问题。针对媒体报道的有关个案，特别是所谓今年10月19日，一艘中国船只涉嫌在公海向朝鲜船只输送石油，中方已立即进行了调查。事实上，相关船只自今年8月以来未再停靠中国港口，无进出中国口岸记录。该船是否前往过其他国家港口，中方不掌握。因此，报道所称情况不符合事实。

华春莹说，中方始终全面、严格执行安理会决议，履行自身承担的国际义务，绝不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。对任何经调查确属违反安理会决议的行为，中方都将依法依规作出严肃处罚。

华春莹表示，同时，我愿再次提醒各方，历次安理会决议，包括安理会第2397号决议在内规定的内容非常清楚，其中既包括制裁措施，也包括呼吁以和平、外交和政治方式解决问题、支持恢复六方会谈的重要内容。我们呼吁有关各方全面、平衡执行包括第2397号决议在内的安理会涉朝决议，为维护半岛及地区和平稳定、推进半岛无核化进程及推动通过谈判对话解决问题共同作出努力。

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