中国银行参与哈萨克斯坦锌矿改扩建项目

人民网阿拉木图12月29日电（记者周翰博）28日，中国银行与欧洲复兴开发银行在哈萨克斯坦阿拉木图市签署银团贷款合同，共同为哈“沙尔基亚锌矿”公司的锌矿改扩建项目提供银团贷款。

“沙尔基亚锌矿”公司此次改扩建的锌矿项目位于哈克孜勒奥尔达州，由哈国家主权基金“萨姆鲁克-卡森纳基金”旗下的哈萨克矿业公司控股。改扩建完成后，“沙尔基亚锌矿”公司将成为哈最大的锌矿企业。

欧洲复兴开发银行俄罗斯与中亚能源和自然资源部主任阿依达?希基科娃表示，该项目不仅能够带动地区经济发展，还能在就业、上下游产业等方面带来一系列积极影响，对克孜勒奥尔达州乃至整个哈萨克斯坦都非常重要。“这是哈萨克斯坦、中国和英国共同努力的成果。我们将为该项目顺利落实提供更好的基础设施服务。”

欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦分行行长阿格雷斯?佩雷马尼斯指出，这是中国银行与欧洲复兴开发银行一次成功的合作，“我们将全力以赴促进项目成功落地。”

中国银行代表哈萨克中国银行行长刘伟在签约后表示，非常高兴能够与欧洲复兴开发银行及“萨姆鲁克-卡森纳基金”开展合作，希望该项目为哈实体经济发展注入活力，成为“一带一路”倡议下新的合作典范。

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