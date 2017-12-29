东南亚华裔学生对中华文化认同感较强

人民网北京12月29日电 由华侨大学华侨华人研究院及社会科学文献出版社共同举办的《华侨华人蓝皮书：华侨华人研究报告（2017）》发布会29日在京举行。蓝皮书指出，东南亚华裔学生对于中华文化仍有较强的认同感。其对中华文化仍有较浓厚的兴趣，对于普通话的评价与语言期望都持积极态度。

《华侨华人研究报告（2017）》除总报告外，包括华侨华人与民心相通篇、华侨华人与贸易畅通篇、华侨华人与政策沟通篇、华文教育篇四个部分。报告探讨华侨华人在加强与“一带一路”沿线国家人民交往、推进与“一带一路”沿线国家贸易中发挥的作用以及不同地区的华文教育情况等。

泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾四国华侨华人占华人总量的55.2%

蓝皮书指出，华侨华人分布在世界各地，尤数东南亚华侨华人分布最多。以泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾四国为例，2007年，泰国华侨华人应至少在700万人左右，马来西亚华侨华人总数约为645万人，新加坡华侨华人总数约为353.5万人，菲律宾华侨华人总数约为150万人，占整个东南亚华侨华人总量的55.2%。在推进“一带一路”建设背景下，东南亚华侨华人人数众多、组织健全、经济发达、实力雄厚等优点促使其发挥重要作用。

侨领领导的华商网络在“一带一路”沿线国家有较强的影响力

蓝皮书指出，据有关计资料，马来西亚正式注册的华人社团到2001年6月达7276个。泰国华人社团也有2000多个，菲律宾则有1000多个，日本有130多个，加拿大有400多个，美国有800多个，欧洲有近1000个。在商会和社团中，广大侨领起到了核心的组织与领导作用。侨领领导的华商网络在“一带一路”沿线国家有较强的影响力。

东南亚华裔学生对于中华文化仍有较强的认同感

“语言传承教育是为了实现认同的目标，而掌握母语又要有认同作为强烈的动机。”第二代华人对于祖籍国文化的记忆开始淡化，对中华文化的认同感也开始减弱。尽管如此，通过问卷调查并结合个别访谈，蓝皮书指出，东南亚华裔学生对于中华文化仍有较强的认同感。其对中华文化仍有较浓厚的兴趣，对于普通话的评价与语言期望都持积极态度。这种文化认同感也有助于东南亚学生在学习普通话的过程中克服障碍，不断提高普通话水平。（刘茹霞）

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