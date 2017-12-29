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阿富汗喀布尔爆炸袭击致上百人死伤

2017年12月29日14:06  来源：央视网
 
阿富汗喀布尔爆炸袭击致上百人死伤

当地时间28号上午，阿富汗首都喀布尔一栋楼房内发生爆炸袭击，根据阿富汗公共卫生部发言人证实，目前爆炸共导致41人死亡，84人受伤。极端组织已宣称制造了此次袭击。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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