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文在寅：《韩日“慰安妇”协议》存重大瑕疵 日方对此表示失望

2017年12月29日13:46  来源：央视网
 
文在寅：《韩日“慰安妇”协议》存重大瑕疵 日方对此表示失望

韩国总统文在寅28日表示，2015年韩日政府间签订的《韩日“慰安妇”协议》存在重大瑕疵，《协议》无法解决“慰安妇”问题。针对此番表态，韩国外交部发言人鲁圭德在28号的例行记者会上表示，文在寅关于“慰安妇问题未解决”的言论，意味着《协议》未能从国际谈判意义上解决慰安妇问题，更未能从本质意义上解决问题。

鲁圭德说，文在寅的表态指出韩国民众不接受《协议》的现状，并再次明确《协议》无法解决慰安妇问题。韩国政府将在“以受害者为中心”及“与国民同在的外交”等原则下尽快采取后续措施，以恢复慰安妇受害者的名誉和尊严，治愈受害者的内心伤痛。对此，政府将广泛听取受害者、有关团体及专家的意见。韩国外长与受害慰安妇会面的日程也在安排中。

鲁圭德同时说，韩国政府对《韩日慰安妇协议》所采取的措施，也将兼顾对韩日关系的影响。他说，日本政府可能在决定首相安倍晋三是否借平昌冬奥会之机访韩时，同时研究慰安妇协议审查报告的影响。

此外，针对专案组披露的谈判内容被指解密未超过30年保密期的外交文件，鲁圭德解释说，韩国政府制定的外交文件可由韩方自行处置，并且慰安妇问题有其特殊性、历史性、重要性，为满足受害者和民众的知情权，政府决定进行最低限度地披露。

共同社：日方对文在寅表态失望

据日本共同社报道，针对韩国总统文在寅28号关于《韩日慰安妇协议》无法解决慰安妇问题的表态，日本政府当天向韩方表示了关切。据报道，安倍政府内部对文在寅颇感失望，而日本首相安倍晋三在平昌冬奥会之际访韩的难度也将加大。

报道说，日韩议员联盟干事长河村建夫28号在与安倍会面后，向媒体表达了对文在寅发言的不满，称其表态令人非常不解，韩国应该清楚废除共识会对日韩关系造成怎样的后果。

报道还称，日本外务省的官员向韩国驻日本大使馆官员提出，关于慰安妇问题协议，韩日“除了维持共识以外没有政策上的其他选项”。

在韩方《韩日慰安妇协议》调查报告公布后，日本政府称，日韩关系将因韩国政府可能采取的变更协议措施而变得“难以管控”，这是绝不能接受的。分析指出，日本还正在拿平昌冬奥会大做文章，加紧对韩国政府的施压。日媒报道称，围绕是否出席平昌冬奥会，安倍可能将根据文在寅政府1月上旬提出的慰安妇问题新方针作出最终判断。日本政府消息人士在接受采访时称“安倍访韩的难度将加大”。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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