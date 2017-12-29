自行车被盗多发 东京足立区发布条例要求必须上锁

NHK电视台网站截图。

人民网东京12月29日电（许永新）据NHK电视台报道，由于自行车被盗事件不断发生，东京都足立区发布条例要求自行车必须上锁，将在明年1月1日起开始施行，这在东京都内尚属首次。

据足立区介绍，去年一年在区内发生的刑事案件中，自行车被盗有2533起，占比最多，其中有60%的情况是自行车没有上锁。

因此，为了防止偷盗案件发生，足立区将从明年1月1日起施行条例要求自行车必须上锁。

具体来说就是无论是停放在自家，还是车站前及商业设施的停车场，只要是停放在区内的自行车就必须要上锁。不过，即使违反了该条例，也没有处罚措施，足立区会对没有上锁的自行车通过张贴警告标识进行提醒。

据足立区介绍，该项条例在东京都内尚属首次。该条例将在多大程度上防止偷盗案件发生，是今后的一个课题。足立区自行车停车场对策担当科科长坂本伸表示，大家不要嫌麻烦，不管在家里还是去买东西都要上锁，将犯罪防患于未然，让本地区变得适宜居住。

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