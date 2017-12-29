以军王牌吉瓦提步兵旅2020年将全部配备重型装甲车

新华网耶路撒冷12月29日电（记者陈文仙 杜震）记者28日从以色列国防军获悉，到2020年，以色列国防军整个吉瓦提步兵旅都将配备“纳美尔”重型装甲车。

以色列国防军说，从明年第四季度开始，吉瓦提步兵旅第一营将正式使用“纳美尔”重型装甲车，这也是该步兵旅训练计划的一个重要组成部分。

在希伯来语中，“纳美尔”的意思是“黑豹”。据悉，以色列“纳美尔”重型装甲车号称世界最重的装甲车，重量达到60吨，可搭载12名武装步兵，最高时速可达60公里/小时，是在以军现役主力“梅卡瓦”坦克技术平台上改装的，可以提供360度视野，其出色的装甲防护能力可以抵御重型反坦克武器的攻击。

以色列“纳美尔”重型装甲车。新华网发（以色列国防部提供）

吉瓦提步兵旅是以色列国防军中继戈兰尼旅之后有能力使用“纳美尔”重型装甲车的第二个正规旅。吉瓦提步兵旅和戈兰尼旅是被公认的以色列国防军两大“王牌”。

以色列国防军表示，这一做法可以为未来作战带来更多的好处，比如提升将作战士兵运输到目的地的能力，尤其是在城市地形条件下；提升近距离作战能力等等。

为了让吉瓦提步兵旅更快地适应“纳美尔”重型装甲车，以军将会建设更多的基础设施，同时也会考虑改变吉瓦提步兵旅的日常训练计划，将重点放在训练士兵运用“纳美尔”重型装甲车作战的能力上。

以色列“纳美尔”重型装甲车。新华网发（以色列国防部提供）

以色列国防军地面部队规划部负责人表示，以色列制造的“纳美尔”是世界上最好的重型装甲车之一，与现有武器相比，具有更加出色的装甲防护能力，高度的灵活性、突出的巡航和射击能力。装备“纳美尔”重型装甲车后，吉瓦提步兵旅的作战能力将会得到明显的提升。

以色列“纳美尔”重型装甲车。新华网发（以色列国防部提供）

吉瓦提步兵旅指挥官表示，装备“纳美尔”重型装甲车后，吉瓦提步兵旅作为先锋部队的重要性将更加突出，“纳美尔”能够帮助吉瓦提步兵旅进一步提升作战能力和作战效率。

(责编：朱欣(实习生)、常红)