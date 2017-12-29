芬兰官员：应对气候变化是北极国际合作重点

新华社赫尔辛基１２月２８日电（记者 李骥志）芬兰今年５月接替美国担任北极理事会轮值主席国。芬兰北极事务大使阿列克西·海尔克宁日前接受新华社记者专访时表示，北极国际合作当前面临的最大挑战是全球气候变化。

海尔克宁说，气候变化是全球性问题，但对北极地区影响尤为显著。如何让国际社会在应对气候变化时更关注北极视角，帮助北极地区提升应对气候变化的能力，是当前的首要问题。

在担任轮值主席国的两年间，芬兰希望能够促使北极国家的气候政策与全球应对气候变化的《巴黎协定》相一致。

对于美国退出《巴黎协定》，海尔克宁表示深感忧虑，认为这会导致气候政策的资金缺口，而其他国家需要努力填补这个缺口。

除了应对气候变化，海尔克宁还谈到可持续发展问题。他说，可持续发展要尽最大可能保护环境，避免微塑料、炭黑等各种污染的恶化。此外，北极发展还应该让本地人融入发展，不能一味从其他地区引入劳动力。可以通过远程教育等方式，改善北极偏远地区教育资源匮乏的现状，提升当地劳动力水平。

海尔克宁高度赞扬“一带一路”倡议，认为这可以加深各地区人民的团结合作。他说，芬兰正在评估一个海底电缆项目，计划使电缆穿越北冰洋海底，连接欧亚，“如果顺利的话，这将大幅缩短欧亚之间信息传递所需的时间”。

北极理事会成立于１９９６年，宗旨是保护北极地区环境，促进地区经济、社会和福利持续发展。北极理事会轮值主席国由美国、俄罗斯、芬兰等８个成员国轮流担任，每任两年。中国是北极理事会的正式观察员国。

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