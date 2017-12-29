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苹果公司就利用软件降低旧手机性能的做法致歉

2017年12月29日13:16  来源：新华网
 

　　新华社旧金山１２月２８日电 美国苹果公司利用软件降低旧手机性能的做法日前广受质疑。这家公司２８日发表声明，就此事致歉并提出相应解决措施。

　　苹果公司在声明中表示，有些用户对苹果公司感到失望，公司“致以诚挚的歉意”。苹果公司表示，为解决用户担忧，对用户的信赖表示感激，并让任何对苹果公司的出发点有怀疑的人重拾信心，２０１８年全年，ｉＰｈｏｎｅ　６及后续机型用户在保修期外更换电池的价格从７９美元降低至２９美元。２０１８年年初，苹果公司还会发布一项针对移动操作系统的软件更新，让用户更清楚地掌握手机电池状况和性能变化。

　　不过，苹果公司在声明中仍然辩称，并未有意缩短苹果产品的使用寿命和降低用户体验，迫使用户升级设备。

　　苹果公司本月早些时候承认利用软件降低老款苹果手机处理器性能，以防止旧电池性能下降导致手机突然关机。这证实了很多苹果手机用户长期以来感觉旧款手机速度变慢的问题。

　　不少用户质疑苹果故意限制旧款手机性能，造成使用卡顿，以促使人们去购买新款苹果手机。在美国加利福尼亚州、芝加哥、纽约等地，已有数起消费者针对苹果公司这一做法的集体诉讼。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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