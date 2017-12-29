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沙特又有两名王子交钱获释

2017年12月29日10:55  来源：新华网
 

 沙特阿拉伯媒体２８日报道，在同意向政府缴纳“和解金”后，沙特已故国王阿卜杜拉的两个涉嫌腐败的儿子被释放。

根据此前报道，他们的哥哥、前国民卫队司令米特阿卜上个月交出１０亿美元后已先期被释放回家。目前，他们的另一个兄弟、利雅得省前省长图尔基还被关押在利雅得的一个酒店内。

沙特媒体２８日还说，麦加省前省长迈沙阿勒、红新月会前会长费萨尔在交出一定金额的资产后被释放。这两个人都是在２０１５年阿卜杜拉国王病逝、萨勒曼国王继位后被免去职务的。

报道称，沙特上个月发动反腐风暴，被抓的２００名王子、高官和富商中，大多数同意以缴纳“和解金”的方式换取自由。目前，已有２０多人交钱后回家。

总检察长沙特·穆吉卜５日在一份声明中说，最高反腐委员会将分两阶段处理反腐风暴中被抓的涉贪王子、高官和富商。第一阶段是向被抓贪腐嫌疑人出示犯罪证据，然后与其谈判，要求其交出非法所得达成和解，最后将其释放。和解阶段将于数周后结束。第二阶段是针对不同意和解的嫌疑人。他们将被起诉，被继续关押半年甚至更久。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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