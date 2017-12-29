述评：中国“全面开放新格局”将向世界释放更大红利

在世界经济寻求更大和更持久发展动力之际，近期举行的中央经济工作会议传递出明确而积极的信号，中国将推动形成全面开放新格局，将对世界释放更大红利。

“自上世纪８０年代从特区开始的改革开放为中国的现代经济体制打下坚实基础，也为广大发展中国家的工业化进程提供了宝贵经验。”世界银行高级经济学家曾智华日前在接受新华社记者采访时说。

回顾历史展望未来，曾智华期待更广更深的开放为中国经济进一步转型升级提供新动力，帮助中国成功跨越“中等收入陷阱”，同时也为世界经济的可持续发展提供更宝贵的助力和经验。

中央经济工作会议提出要推动形成全面开放新格局。这一格局要求在开放的范围和层次上进一步拓展，更要在开放的思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展。具体而言，会议提出，要有序放宽市场准入，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，继续精简负面清单，抓紧完善外资相关法律，加强知识产权保护；促进贸易平衡，更注重提升出口质量和附加值，积极扩大进口，下调部分产品进口关税；大力发展服务贸易；继续推进自由贸易试验区改革试点；有效引导支持对外投资。

围绕实现高质量发展的总体目标，中央经济工作会议以“顶层设计”，为推动形成全面开放新格局提出思路，为政策落实指明方向。

过去，伴随改革开放和经济腾飞，中国作为贸易大国崛起于世界。如今，中国经济正在改变依赖资源和密集劳动力的局面：“中国制造”正转向“中国创造”；中国出口产品正努力在产业链上实现更高附加值；中国不仅要出口更多更好的制造业产品，还要扩大服务业出口……中国商务部部长钟山近日提出，到２０５０年前，中国要实现全面建成经贸强国的目标。

俄罗斯－亚洲地区实业家承包商联合会主席维塔利·蒙克维奇日前在接受新华社记者采访时表示，他十分赞赏中央经济工作会议作出的推动形成全面开放新格局的决策部署。他还特别指出，近年来中国电信技术不断取得突破，行业迅速发展，在某些领域已超过欧美同行，而且中国电信产品在价格方面更有吸引力了。“电信业是俄中双边经贸未来重要增长点。”

国际分析人士认为，随着推动形成全面开放新格局，中国将从双向、平台和理念等层面向世界释放更大红利。

首先，持续稳中有进的中国经济将从宏观上继续成为世界经济的动力源和稳定器。中国需求体量和层次的提升，对全球企业和投资者意味着更大的市场和机遇；中国供给的提质升级，也将在贸易、资本、产业等维度上给世界带来更多资源和方案。升级版的“引进来”和“走出去”将会为世界输送源源不断的中国红利。

其次，在平台方面，随着中国日益走近世界舞台中央，中国也更有经验和能力与世界各国一起打造合作平台，在更广阔的范围上实现互利共赢。中国领导人在２０１３年提出“一带一路”倡议，这一创举在短短几年时间里已经在世界各地深入人心，进展显著，收获成果。在“一带一路”沿线国家和地区，各种建设项目不断展开推进，惠及多方，广受赞誉。

另外，随着全面开放新格局的形成发展，中国在经济全球化、世界开放共荣等理念层面也将贡献至关重要的中国智慧。中国一贯强调以“合作共赢”取代“零和博弈”，提倡在国际经济和发展合作中遵循共商共建共享原则，呼吁世界各国共同“做大蛋糕”、“优势互补”，推动构建人类命运共同体。

可以预见，推动形成全面开放新格局，中国将继续受益于全球发展，也将继续向向世界贡献更多红利，从而推动实现人类文明共同发展、共同繁荣。（记者：何瑛 参与记者：栾海）

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