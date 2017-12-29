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德国高速惨剧：卡车冲撞警车 一女警当场死亡

2017年12月29日10:31  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据德新社报道，12月27日夜间，德国北威州小城菲尔森（Viersen）附近的61号高速公路上发生一起恶性车祸。一辆40吨重卡车冲撞一辆停在路边的警车，已经造成至少一名女警察在车祸中身亡，她的另外两名同事也都在车祸中受伤，其中一人尚未脱离生命危险。造成这起车祸的是一名卡车司机，目前这名司机已经被警方逮捕。

事发当时，一辆从荷兰驶入德国的40吨重卡车在高速公路上左拐右拐，无法保持直线行驶。此前德国警方已经接到荷兰警方的通报，荷兰警方称，这辆卡车在荷兰境内的驾驶轨迹已经十分可疑。德国警方派出一辆警车，守候在高速公路菲尔森路段。尽管警车灯光闪烁，警察事先也架起了警告装置，但是这辆卡车却仍是以全速冲向了路边的警车，并将警车顶出近200米远。警车瞬间被撞得变了形，三名警察被卡在车中。

一名23岁的女警当场死亡。另一名女警尚未脱离生命危险。还有一名男性警察也受了重伤。肇事卡车司机毫发未损。据悉，这名卡车司机来自乌克兰，警方认为他有肇事逃逸的嫌疑，因此将其临时逮捕。（老任）

 

(责编：燕勐、常红)
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