习近平接见二〇一七年度驻外使节工作会议与会使节并发表重要讲话

12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京人民大会堂接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节并发表重要讲话。

新华社记者 丁 林摄

本报北京12月28日电 （记者李伟红）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平28日在人民大会堂接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节并发表重要讲话，充分肯定党的十八大以来外交工作取得的成就，要求使节们深刻领会党的十九大精神和新时代中国特色社会主义思想，正确认识当今时代潮流和国际大势，深入推进中国特色大国外交。

习近平首先代表党中央向使节们和辛勤工作在外交战线的全体同志致以诚挚的慰问。习近平指出，党的十八大以来，在党中央领导下，在全国各族人民支持下，外交工作攻坚克难、砥砺奋进，坚定维护国家主权、安全、发展利益，积极拓展全方位外交布局，主动参与全球治理，推动共建“一带一路”，取得了前所未有的重大成就，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦营造了良好外部环境，为推动人类社会发展进步作出了重大贡献。5年来外交工作取得的成就赢得了全党全国各族人民普遍赞誉。

习近平强调，中国特色社会主义进入了新时代。做好新时代外交工作，首先要深刻领会党的十九大精神，正确认识当今时代潮流和国际大势。放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局。新世纪以来一大批新兴市场国家和发展中国家快速发展，世界多极化加速发展，国际格局日趋均衡，国际潮流大势不可逆转。中国共产党团结带领中国人民顽强奋斗、发愤图强，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。只要我们咬定青山不放松，沿着中国特色社会主义道路奋勇前进，我们的国家必将日益繁荣昌盛，必将日益走近世界舞台中央，必将日益为人类作出新的更大贡献。在中国共产党坚强领导下，我国各族人民坚定信心、坚定信念，坚定不移走中国特色社会主义道路，坚定不移改革开放，不走老路，不走邪路，勇开新路，使中国特色社会主义取得了举世瞩目的发展成就，展现出日益光明的发展前景。

习近平指出，当前我国发展既面临前所未有的机遇，也面临前所未有的挑战。外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。

第一，永葆对党忠诚、为国奉献的赤子心。坚定理想信念，对党、国家、人民绝对忠诚，是外交人员的根和魂。要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央外交方针政策，坚决维护国家利益和民族尊严，坚持外交为民，全心全意为人民服务。

第二，永葆开拓奋进、担当有为的事业心。中国共产党既为中国人民谋幸福，也把为全人类作贡献作为重要使命。要统筹国内国际两个大局，树立更宽广的世界眼光、更宏大的战略抱负，胸怀祖国，兼济天下，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。要深化全方位外交布局，拓展全球伙伴关系网，不断扩大我国的“朋友圈”。要推动共建“一带一路”，深化同各国的广泛合作，促进共同发展。要积极参与全球治理和多边事务，维护中国人民利益和全人类共同利益。要讲好中国共产党的故事，讲好中国的故事，讲好中国人民的故事，促进中外理解和友谊。

第三，永葆主动学习、自我革新的进取心。我国外交工作内涵和外延不断扩展，形势和任务不断变化，对外交队伍建设提出了更高要求。外交人员既要政治过硬，又要本领高强。要坚持不懈加强学习，认真学习党的理论和路线方针政策、国家法律法规，学习各方面知识，不断提高科学化、专业化水平。要加强能力建设，为做好对外工作提供有力支撑。

第四，永葆党要管党、从严治党的责任心。外交大权在党中央，党中央对外交工作实行集中统一领导。要落实好管党治党主体责任，坚持全面从严治党，抓好党的领导和党的建设，抓好思想政治工作。要严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神。要努力打造一支政治强、业务精、作风好、纪律严的外交队伍。

习近平希望各位使节牢记党和人民重托，忠实履责，奋发有为，努力用自己的实际行动，为新时代中国外交工作谱写新的华彩乐章。

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪陪同接见。

2017年度驻外使节工作会议的主题是：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，开创新时代中国特色大国外交新局面。杨洁篪出席会议并发表讲话，要求深入学习并深刻领会习近平总书记重要讲话精神，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，开拓进取，奋力前行，展现新时代中国特色大国外交的新气象、新作为。外交部及中央有关部门负责人出席了会议。

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 01 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)