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果粉告旧iPhone偷降速 苹果若输将“赔万亿”

2017年12月29日08:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 综合美国媒体报道，苹果公司（Apple）日前坦承为了要保持iPhone手机电池的效能，利用演算法调降处理器运作iOS最新系统，称是保护手机的锂电池能长久使用，以免造成意外关机。据统计，美国各地联邦法院已经受理了至少8起诉讼，其中一起诉讼赔偿金高达9990亿美元，假若苹果败诉，将有可能一举把苹果公司告到倒闭。

网友日前在社交平台“Reddit”表示，iPhone 6更新至iOS 10.2.1后，手机效能明显变差。Geekbench创办人波尔（John Poole）也质疑，苹果公司确实在几款旧iPhone降低处理运作。如今，苹果也证实，这样的做法是为了要保护旧iPhone手机的电子零件，保持手机的流畅度。

根据苹果官方官方声明指出，为了让手机当中的锂电池在长久使用、低温或低电量的前提下，还能持续相当好的使用者体验，避免意外关机造成电子零件的伤害，因此针对旧有手机做出一些调整，包括先前出现电池掉电状况严重的iPhone 6、iPhone 6s、iPhone SE，在调整过后，手机会在如侦测过冷之特殊情况下调整瞬间峰值，防止手机于特定情况出现意外关机的状况。（老任）

(责编：燕勐、常红)
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