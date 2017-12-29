积极推动国际经贸规则变革（新知新觉）

党的十九大报告提出，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和力量。2008年国际金融危机爆发以来，全球经济格局深度调整，发达国家经济增长乏力，新兴市场国家和发展中国家快速崛起，国际社会要求变革现行国际经贸规则的呼声日益高涨。构建人类命运共同体，是中国提出的建设新型国际关系新主张，展示了中国秉持共商共建共享全球治理观的大国担当，为变革国际经贸规则、完善全球经济治理提供了新思维、注入了新动力。

国际经贸规则变革是大势所趋、人心所向。近年来，国际经济格局发生了深刻变化。国际货币基金组织的统计表明，2016年新兴市场国家和发展中国家对全球经济增长的贡献率超过80%，已经成为世界经济稳定与发展的中流砥柱。中国作为世界上最大的发展中国家、全球第二大经济体和最大贸易国，积极参与全球经济治理，致力于向国际社会提供更多公共产品。通过倡导和推动共建“一带一路”、发起创办亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金等，积极推动发展中国家基础设施建设，努力引导全球经济互联互通，为世界经济发展和国际经贸规则变革作出巨大贡献。当前，面对深度调整的世界经济格局，虽然在中国等发展中国家的推动下，全球经济治理体系和国际经贸规则作出了一些调整，但仍然主要体现发达国家的利益诉求，发展中国家在国际经贸事务中的发言权明显不足，国际社会要求变革现行国际经贸规则的呼声越来越高。

推动国际经贸规则变革应遵循人类命运共同体理念。习近平同志指出：“人类命运共同体，顾名思义，就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。”当今世界正处于大发展大变革大调整时期，人类既面临前所未有的发展机遇，也面临诸多共同挑战。面对共同挑战，没有哪个国家可以置身事外、独善其身，唯有遵循人类命运共同体理念，在相互合作、相互帮扶中实现互利共赢，才能有效应对挑战，建设美好世界。推动国际经贸规则变革也应遵循人类命运共同体理念。各国应彻底摒弃从自身利益最大化考量的零和博弈思维，转而采取合作的做法，推动国际经贸规则与时俱进变革，努力实现在合作中发展、在发展中共赢，进而促进世界经济稳定健康发展。

把握推动国际经贸规则变革的着力点。一是推动国际经济组织运行规则更加公平。国际货币基金组织、世界银行是主要国际经济组织，但其运行规则大都是第二次世界大战结束时制定的，其中的一些内容已经不适应当今世界经济格局的深刻变化和经济全球化发展的需要。应推动国际经济组织改革，使其更多考虑发展中国家利益诉求，增加发展中国家话语权。二是充分发挥金砖国家峰会、上海合作组织、东盟10+1峰会等多边和区域合作机制的作用，形成新兴市场国家和发展中国家推动国际经贸规则变革的合力。三是充分发挥亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等新的国际经济组织作用，积极推出区域贸易新规则，促使旧规则体系变革。四是积极推动“一带一路”建设。积极与“一带一路”参与国家和地区签订双边、多边经济贸易协定，提升贸易和投资自由化便利化水平，探索合作共赢的国际经贸新规则，带动现行国际经贸规则变革。（作者为广东省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员 刘 伟）

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 07 版）

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