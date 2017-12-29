乔治·维阿当选利比里亚总统

人民网约翰内斯堡12月28日电 （记者李志伟）蒙罗维亚消息：利比里亚选举委员会当地时间28日晚公布了利比里亚总统选举第二轮投票正式结果。利选举委员会主席热罗姆·科科亚宣布，民主变革大会的候选人乔治·维阿在第二轮得票率为61.5%，大幅领先对手、副总统博阿凯，后者得票率为38.5%，当选新一任总统。

此次选举投票，利民众参与度很高。根据利选举委员会公布的数据，投票率高达98.1%。这意味着210万利比里亚选民几乎绝大部分都参加了26日进行的投票。维阿将于明年1月宣誓就任总统，开启6年的总统任期。

现年51岁的乔治·维阿曾经是一名出色的职业足球运动员。他出生于利比里亚首都蒙罗维亚郊区的克拉拉镇，当地非常贫穷。早年，维阿曾经是一名电工。随后，维阿开始了职业足球生涯。1988年，维阿前往欧洲，在摩纳哥队效力，并与时任摩纳哥俱乐部经理的温格结交。在温格的调教下，维阿迅速成长为一名极其出色的前锋。1992年，维阿加盟了巴黎圣日耳曼队。1995年，维阿转会到意甲豪门AC米兰，并成为1995年世界足球先生与欧洲足球先生双料得主。加之，维阿曾经三次获得非洲足球先生，他是唯一包揽这三项荣誉的球员。2000年，维阿又前往英超切尔西效力，并于2003年退役。

维阿在退役后便投入了政治活动，2005年参选了利比里亚总统大选，在第二轮投票中输给了瑟利夫。后者成为非洲首位女总统，并连续执政12年。2014年，维阿当选参议员，并于2016年开始准备参选2017年总统大选。由于维阿在青年人中拥有极高人气，此次选举他收获了不少青年人选票。

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