2017，最难忘“新时代”这个词（望海楼）

12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节并发表重要讲话。讲话中，他多次提到“新时代”。

经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是中国发展新的历史方位。习近平总书记在中共十九大报告中，从3个角度对“新时代”作出阐述。

从中华民族意义上来说，意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

从社会主义角度来讲，意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。

对世界广大发展中国家来说，意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

现在，中国正处在从大国走向强国的关键时期。新征程上，不可能都是平坦的大道，我们将会面对许多重大挑战、重大风险、重大阻力、重大矛盾。

纵览其他国家发展历史，不难发现，一步走错功亏一篑、积重难返的教训不少。百年之前，美国和阿根廷的人均GDP都在4000美元左右，而现在的发展水平差距明显。世界银行警告：“在过去50年中……世界上最失落的地区当属拉丁美洲，它的很多国家在达到中等收入水平后，停止了增长。”这就是所谓的“拉美陷阱”。国际经验表明，人均GDP在3000美元至1万美元阶段，既是中等收入国家向中等发达国家迈进的机遇期，又是矛盾增多、爬坡过坎的敏感期。这一阶段，经济容易失调，社会容易失序，心理容易失衡。

此外，还有所谓“修昔底德陷阱”，即指一个新崛起大国必然要挑战守成大国，而守成大国也必然会回应这种威胁，战争变得不可避免。习近平总书记斩钉截铁地说，我们都应该努力避免陷入“修昔底德陷阱”，强国只能追求霸权的主张不适用于中国，中国没有实施这种行动的基因。

机遇前所未有，挑战也前所未有。在这种历史条件下，更需勠力同心，撸起袖子加油干。

回眸2017，“新时代”这个词让人难忘。一元复始，万象更新。新时代要有新气象，更要有新作为。正所谓，“荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。”展望2018，中国将积极应对新挑战，勇于担当新使命，促进工作迈出新步伐，事业出现新进展，生活充满新期待。（作者为全国政协文史和学习委员会副主任 叶小文）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)