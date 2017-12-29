让汉字宝藏绽放新光彩

2017年7月，在苏格兰本土汉语教师研修课程——汉字与汉字教学课堂上，董月凯（左一）为学员讲解汉字教学新方法。

苏格兰本土汉语教师研修课程——汉字与汉字教学课堂。

教育部、国家语委、国家文物局等单位日前联合发布消息，我国申报的甲骨文项目顺利通过联合国教科文组织世界记忆项目国际咨询委员会的评审，成功入选“世界记忆名录”。古老的中国文字实现了中国记忆到世界记忆的升级，向世界展示出独特的魅力。

传承中华文明的汉字是一个巨大的文化宝藏，如今绽放出了新的光彩。

体验汉字魅力

“汉字很美”“汉字像画一样”……这是大多数外国学习者，尤其是没有接触过汉字的汉语学习者，见到汉字的第一反应。

“一开始学汉语，我是凭标注的拼音认读汉字的，很多汉字我虽然不认识，但仍然觉得很美。”来自荷兰的斐兰已经学习了4年的汉语，回想起当时初学的场景，她显得有些羞涩。高中毕业后，她在荷兰的大学里学习中文专业，3年后她申请来到北京语言大学学习汉语。“我在荷兰上过书法课，一开始我学习的是繁体字，它们写出来很好看。”

书法课能让学习者直观体验汉字美，同时体验中国文化，还有利于汉字教学。由于它的一举多得，有条件的汉语教学机构大多都会开设相关课程。于萍（化名）在南开大学的汉语言文化学院开设了书法选修课，教外国留学生写毛笔字。“他们只要拿起毛笔就会很开心。”于萍课上的学生以初中级汉语水平为主，他们喜欢写书法，最喜欢写自己的中文名字，“就像画画儿一样”，而手中的毛笔“就像小刷子”。

除了书法，汉字历史源远流长，也是吸引学习者的因素之一。“我见过这个！”斐兰看到甲骨文实物图片的时候脱口而出，“我们学历史的时候就见过这个——甲骨文。”问及众多汉语教师，他们说，第一节课都会讲汉字的起源。

对于初级学生来说，即使不懂汉字的意思，也能感受到汉字的魅力。文瑞（化名）在英国的孔子学院为初级学习者讲汉语课，过中国年的时候，他为学生们写了几个福字，“好多人拿倒了，但是还在认真端详，我就顺势给他们讲了‘福到了’的讲究。”

汉字教学有妙招

学生可能不同，但对学汉字的感受却大概一致——太难了。不过，不同学生感受到的汉字难点却不相同，因此汉字教学有不同的侧重点和方法。

宋韦（化名）的学生是英国布莱克浦的小学生。“我们教的是简单的汉字，比如日、月、数字，也会介绍些汉字知识。但汉字对于他们来说太难了。”宋韦介绍说，老师们也在摸索教法，“我们在教的时候，会把汉字和拼音一起教给学生，以加深学生对汉字的印象。”

同时，因材施教在教学过程中也十分重要。“我们会鼓励学得好的孩子挑战自己，让他们写汉字。”宋韦说。

文瑞教的也是初级班的学生，但因为是成人，所以会介绍更多汉字知识。为了提高兴趣，文瑞还会放一些视频给学生看，包括象形字的造法、字体的演变等视频。

对此，天津师范大学国际教育交流学院的董月凯老师认为，对于不同年龄的学习者，要根据他们的认知特点开展教学。“对儿童进行汉字教学，应注重趣味性，可以把当地的游戏引入课堂，增加儿童喜闻乐见的手工、音乐、舞蹈、比赛等活动，这都是适合儿童认知活动的教学方法。”董月凯介绍说，“一些泰国本土汉语教师就对少年儿童的汉字教学进行了有益探索，他们在彩色纸片上写出汉字部件，要求学生根据纸片背面的汉语拼音去寻找相应的汉字组合部件，最后组合成字。”

针对成年学习者归纳推理能力强的优势，董月凯认为对他们更应注重理性教学。“应充分利用汉字自身的规律和特点，进行系统的知识和理论教学。例如汉字结构的分析等。要‘授之以渔’，让学生感到汉字不是彼此孤立的一盘散沙，而是有规律可循。”

但目前，汉字教学还有一些问题亟待解决。“有的汉语教材专门讲汉字的部分只是简单地教怎么写、什么意思，效果不太好。”这是来自一线汉语教师的声音。在采访中，一些汉语学习者告诉笔者：“常用的字能记住，不常用的就记不住。今天学了能记住，过两天忘了就不认识。”这也需要教学方法的创新。

面对这些问题，有的教材做了新的尝试。《会通汉语》是人民教育出版社推出的系列对外汉语教材。据于萍介绍，它在设计时采用“循环式”教学法，既讲新的内容，也包含旧的知识，不仅汉字如此，语法词汇也如此。

据董月凯介绍，数字化汉语教学发展很快，优点是可以调动学习者各感官协同工作，有助于全面掌握汉字的形音义，进而有助于对汉字的识记。（林嘉懿）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)