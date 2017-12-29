融入“一带一路”的云南企业（发现中国·全媒报道  精彩中国）

小磨高速公路

李建龙摄

航拍昆曼公路部分路段

李建龙摄

中老铁路第一条隧道全线贯通。

新华社发

云南积极发展与周边国家的边境贸易与经济合作。图为云南河口口岸。

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2000多年前，亚欧大陆上勤劳勇敢的人民，探索出多条连接亚欧非大陆几大文明的贸易和人文交流通路，后人将其统称为“丝绸之路”。千百年来，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神薪火相传，推进了人类文明进步。今天，“一带一路”沿线各国致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系。日前，人民日报海外网融媒采访组走进云南，发现越来越多的云南企业积极与国际特别是周边国家建立合作，经济交往日益密切，经贸融合不断深入。

跨境筑公路

党的十九大报告提出，要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

2017年，根据“一带一路”、长江经济带和建设孟中印缅经济走廊、把云南建设成面向南亚东南亚辐射中心等国家战略，云南省委、省政府决定，在整合重组省交通运输行业的基础上，成立云南省交通投资建设集团（简称“交投集团”）。

云南交通运输事业任重道远。交通作为经济社会发展的“先行官”，如何助力云南从中国的边缘和末梢，变为开放前沿和辐射中心，是交投集团努力的方向。老挝磨丁至会晒新高速公路项目是交投集团走出去的第一个重要项目。该项目负责人介绍，老挝磨丁至会晒新高速公路起于与中国磨憨口岸相对的老挝磨丁口岸，止于与泰国清孔口岸相对的老挝会晒口岸，途经老挝北部琅南塔和博胶两省及其省会琅南塔和会晒。交投集团拟采取BOT（建设－运营－移交）的方式投资建设该项目。该项目建成后，会晒至磨丁仅需1.5个小时，会晒至首都万象仅需6个小时。

交投集团为融入“一带一路”建设所做的努力远不止于此。9月28日，交投集团的又一力作，昆（明）曼（谷）公路重要组成部分小磨高速公路正式通车试运营，标志着昆曼公路中国境内段全程实现高速化，经云南赴老挝、泰国的时间进一步缩短。据了解，小磨高速公路起于西双版纳，出境后经老挝直达泰国首都曼谷，主干线连接中国、老挝、泰国3个国家，全线建设总里程167公里，历时21个月，比原计划提前15个月完工。

交投集团主动与沿边国家建立合作的前提是做好省内重大项目。在丽江市永胜县期纳镇华坪至丽江高速公路大理连接线工程施工现场，交投集团子公司——云南公投建设集团有限公司负责的路段正在加紧施工。据该路段建设指挥部总监办主任古文介绍，这是与规划实施的华丽高速相接路段，是云南2017年高速公路建设的重要基段。虽然有几处施工难度比较大，但在总公司交投集团的指导下，云南公投建设集团已经成功制定出克服这些困难的方案。

长路漫漫，云南交投集团表示有信心以“通畅”为前提，以“合作”为关键，充分发挥云南沿边开放的功能作用，积极投身于国内经济的高质量发展和对外开放的新浪潮中。

异国建机场

“柬埔寨暹粒吴哥国际机场是中柬两国‘一带一路’合作的重大基础设施建设项目，是中柬友谊的核心项目。2018年1月，我们将在柬埔寨举行该项目的开工典礼。”云南省投资控股集团有限公司（简称“云投集团”）党委副书记、副董事长刘勇说。

云投集团在过去20年时间里，为助推云南省产业转型发展和经济稳增长、带领云南企业走出去发挥了重要作用。2016年10月，云投集团携手云南建投集团、云南机场集团组成投资建设联合体，在金边与柬埔寨总理府签署《柬埔寨暹粒吴哥国际机场项目BOT（建设－运营－移交）协议》。根据协议，云投集团、云南建投、云南机场将共同投资建设暹粒吴哥国际机场，同时拥有该机场55年的特许经营权。

暹粒是柬埔寨暹粒省的省府，世界文化遗产吴哥窟的所在地。暹粒吴哥国际机场规划距吴哥窟40公里，距暹粒市区51公里。暹粒省现有机场只能起降4小时以内的航班，乘客要前往欧洲、北美洲的话，需要到泰国曼谷转机。而柬埔寨暹粒吴哥国际机场设计标准是4E级机场，未来可建成4F型机场，除了无法起降世界上最大的客机A380，其他机型都可以起降。刘勇介绍，机场建成后，将直接把柬埔寨的航线拉到欧洲、北美，成为柬埔寨的枢纽机场。他说，这是一个多方受益的项目，不仅能够带动当地经济文化发展，对云南边境旅游业的发展也有促进作用。此外，还可以更好地推进中柬双方的项目合作。

多年来，云投集团重点出击，多点并进。除了暹粒吴哥国际机场项目外，云投集团在老挝和缅甸也有多个项目正在如火如荼地进行。中老铁路是云投集团积极响应“一带一路”倡议、坚持“走出去”的另一个代表项目。

中老铁路是云南省通往老挝、泰国的重要国际铁路通道的连接线，是云南省融入国家“一带一路”构想、推进与周边国家互联互通的重大建设项目。参股中老铁路建设，是云投集团主动融入和服务国家“一带一路”倡议、提升国际化水平的重要举措之一。“抓住机遇，发挥优势，花精力、花时间、花智慧的长期耕耘，不仅让云投集团在国外获得一个个重点项目，还让云投集团与住在国政府、企业和当地人民缔结了深厚友谊。”刘勇说。只要肯付出就会有收获。云投集团就是在这样朴素信念的引导下，立足云南，放眼全球，打造“一带一路”合作亮点，深化产能合作，实现互利共赢。

合资开银行

老中银行是由中国富滇银行和老挝外贸银行于2014年1月在老挝共同投资设立的首家中老合资银行，是富滇银行响应“一带一路”倡议、实施金融机构“走出去”战略，以推动中国与周边国家经济金融交流和促进云南经济金融扩大开放为己任，率先在老挝设立的营业机构。

富滇银行行长杨敏说，老中银行开业以来，为在老挝的中资企业和老挝本地企业带来了很大便利。

他介绍，过去，在老挝要办理人民币汇款、人民币支付等业务，需通过美元渠道，要收千分之一、甚至百分之一的手续费。现在，通过老中银行办理这些业务，只收10-15美元手续费。过去，在老挝办理人民币汇款需3天时间，现在，老中银行办理人民币汇款都是实时到账。

老中银行是老挝央行批准的首家中老合资金融机构，富滇银行也成为中国第一家由银监会批准在国外设立分支机构的城市商业银行。而这并不是百年传承的富滇银行首次获得“第一”的头衔。

杨敏介绍，从资金融通层面来讲，富滇银行是第一家被批准对越南盾、老挝基普、泰铢等东南亚币种进行挂牌交易的城市商业银行，也是第一家进行小币种兑换的城市商业银行。

另外，全国150多家城商银行中，富滇银行是第一批“走出去”的银行。

紧密结合云南省在国家“一带一路”建设中的定位及优势，富滇银行重点发展面向老挝、越南、泰国等周边国家的跨境金融合作。

通过搭建涵盖双边本币结算、资金交易的跨境金融服务共享平台，富滇银行吸引了云南省本土以及周边国家的多家银行利用富滇银行开拓的渠道，采用富滇银行创建的业务模式，从而大大降低了区域内跨境金融合作的交易成本，促进了云南省与周边国家的跨境金融合作。（海外网马铱潞 姚凯红）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)