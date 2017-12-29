杨洁篪会见出席中日执政党交流机制第七次会议的日方代表

新华社北京12月28日电 （记者王卓伦）中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪28日在北京会见来华出席中日执政党交流机制第七次会议的日本自民党干事长二阶俊博、公明党干事长井上义久及其率领的代表团。

杨洁篪说，中日关系稳定发展符合双方利益，双方应切实增进政治互信，深化互利合作，为中日关系长远发展夯实社会基础。双方应用好执政党机制化交流平台，推动中日关系改善，共同促进地区和世界和平与发展。

日方表示，执政党交流机制为推动日中关系发展作出了重要贡献，日方愿进一步深化双方在政治、经济、文化等领域的交流。

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 04 版）

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