我国网络安全需提升整体防御能力

近20年，随着互联网的迅速发展，网络空间成为连接全球人类的平台，人类的各种生产和生活也通过网络高效运行。如同地缘政治冲突不时发生，网络空间也是国家博弈之地，网络攻击威胁社会安全已经成为国际社会面临的难题。

在致第四届世界互联网大会的贺信中，习近平总书记指出：“当前，以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命正在萌发，为经济社会发展注入了强劲动力，同时，互联网发展也给世界各国主权、安全、发展利益带来许多新的挑战。全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”

作为多年从事网络安全的企业家，我认为，随着中国数字经济进入快车道和高速发展期，全球视野下的互联网已经进入了“大安全”时代，跨国界的网络攻击无处不在，网络犯罪日益多样化。我们应该居安思危，共同建立网络空间命运共同体，迎接“大安全”时代的挑战。

应对网络安全新威胁、大挑战，需要制定和实施大战略

网络安全的“大安全”时代，我认为可以用“五大一新”概括其特点。“一新”就是指新威胁，“大安全”时代网络攻击的影响越来越大，网络恐怖主义和网络战，正给世界网络安全造成新的威胁。“五大”是指大挑战、大战略、大产业、大数据和大合作。应对新威胁和大挑战，需要国家制定和实施大战略，大战略的实施又需要大产业、大数据和大合作的支撑。

习近平总书记在党的十九大报告指出，网络安全等非传统安全威胁持续蔓延。这精辟地概括了当今世界和我国面临的网络安全威胁的新特点。

“持续蔓延”一方面体现在网络威胁影响的范围越来越大，网络攻击造成的后果越来越严重。如2017年5月全球爆发的勒索病毒的影响就是如此。同时，我国面临的网络攻击正从普通的黑客行为上升为敌对势力国家级、有组织的高强度网络攻击，网络战正成为常态。

过去是小病毒的小打小闹，现在有些安全事件已经造成了非常大的危害。早年曾有震网病毒攻击伊朗核设施，这两年乌克兰境内的很多电站曾连续遭受黑客攻击，造成当地大规模停电。去年美国曾出现一次网络“9·11”，导致整个美国东海岸大面积断网。

网络安全的威胁与挑战越来越大，已从信息安全扩展到民生安全、社会安全、经济安全、基础设施安全、城市安全，乃至政治安全。

习近平总书记强调“没有网络安全就没有国家安全”，把网络安全上升到前所未有的国家战略高度。我国先后成立了中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化领导小组、中央军民融合发展委员会等机构，2017年，《网络安全法》正式实施。可以看到，新时代国家网络安全的领导机制、制度设计和法律法规等顶层设计已经确立。

实施大战略，网络攻防战略思想需要进行及时转变。在技术快速发展的网络时代，没有攻不破的网络，传统网络安全的“马奇诺防线”思维已经落后。要改变过去以隔离、防守、防御为主的思想，过渡到重点加强对已经进入的攻击的发现和响应。我们需要研究如何以最快的速度发现和响应：在对方还没有窃取数据或破坏系统之前快速发现，在对方给我方造成更大损失之前快速发现，并及时阻断、清除和修复。

在架构上，应当改变重要政府部门网络安全建设的管理机制，实行从中央到地方网络安全体系的统一规划、统一部署，明确各地、各部门的权、责、利，这样才能提升政企单位网络安全防护的整体能力。

同时，国家应建立国家级的网络安全态势感知平台、国家级威胁情报平台、国家级应急指挥和协同防御平台、国家级邮件安全过滤平台等，通过实施一系列重大工程，提升我国网络安全整体防御能力。

以大数据、大产业和大合作，深化落实网络安全工作

以前的病毒时代，主要依靠防火墙和反病毒软件，靠的是对网络攻击行为和病毒识别的技术引擎。其核心是寄希望于建立一个攻击特征库，就像一个黑名单，进而据此去识别病毒或者网络攻击。今天，很多网络攻击可以像化妆易容一样，特征被隐藏或伪装了，仅凭特征库就很难识别；而且新的病毒或攻击就像犯罪分子每次都派出一个新手一样，永远不在我们的黑名单上，这样就很难去识别和防御。

新时代网络安全的一个特点，就是所有的攻击都是未知的，已经发生的东西对方不会再用。因此，很难靠传统的识别进行网络安全防御。

要全天候全方位感知网络安全态势，而感知网络安全态势靠的就是大数据。360集团已经是全球拥有最大网络大数据的企业之一，要快速检测躲过防火墙和常规反病毒软件、已经进入系统的攻击，必须靠大数据。在人工智能大数据时代，需要坚定不移地进行技术创新，利用大数据技术，对网络威胁进行感知、预判并提供解决方案。

大战略的实施，除了靠国家意志，还需要一个强大的网络安全大产业来支撑。如果没有强大的产业，没有市场的力量，就不会有人才和资金的进入，也不可能形成一个良性发展的循环。

网络安全产业规模小，企业没有积极性，也无力投入，就会导致创新不足。近几年，中央和各级政府对网络安全的重视程度不断提高，网络安全转向责任和结果导向，网络安全事故追究机制逐步建立。2016年，中国网络安全产业规模不到400亿元人民币，不到美国的1/7，预示着这个产业还有很大的提升空间。相信未来3到5年，中国网络安全产业将能够逐渐支撑起网络安全大战略的实施。

攻防对抗的核心是人的对抗。网络安全不是购买并部署一批网络安全设备、产品就能解决所有问题，还需要大量专业安全服务人员来做分析、研判、响应和处置等工作。

当前，网络安全人才培养问题正在日益改善。2015年，教育部将网络空间安全设为一级学科。中央网信办正在支持武汉创建国家网络空间安全学院。360集团也正与大学和地方合作进行网络安全人才的培训……我国网络安全人才队伍正在不断壮大。

新时代，网络安全需要进行跨企业、跨行业、跨部门、跨地域，甚至跨国家的大合作，唯有如此才能应对大威胁、大挑战，才能深化、落实、开展好网络安全工作，才能构建网络空间命运共同体。

新时代的网络安全，没有一个企业或者政府可以独自应对。习近平总书记在2015年就提出要共建网络空间安全命运共同体，党的十九大报告提到构建人类命运共同体。这需要企业之间、政企之间、军民之间，乃至国家与国家之间进行广泛而深入的合作。

早在2014年，在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上，习近平总书记就指出，网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一发而动全身的。进入“大安全时代”，非传统安全威胁越来越多，越来越频繁，给人民安全、国家安全带来了更大挑战，也给国家发展增加了潜在风险。这就需要我们增强忧患意识，加强企企合作、政企合作及军民融合，持续进行技术创新，推动产业发展，推进国家网络安全战略，加强网络安全能力建设，加快完善网络安全体制机制，为新时代国家安全承担新使命，共建网络空间命运共同体。

（作者为360集团创始人兼CEO 周鸿祎）

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 14 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)