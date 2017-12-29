得州教堂枪击案后续：美国三个市状告国防部

美国纽约、旧金山和费城市政府２６日向国防部提起联邦诉讼，指控后者未将许多不符合购枪资格的军人信息报备联邦调查局，间接酿成１１月５日发生在得克萨斯州萨瑟兰斯普林斯镇的教堂惨案。

这三个市政府在起诉书中写道：“国防部的失误使得犯罪分子和那些想要造成巨大伤害的人能够买到枪，使得无辜的人丧失生命。”

弗吉尼亚州亚历山德里亚的联邦法院受理了这场诉讼。起诉方的诉求是对国防部实行司法监督，以确保国防部遵守规定，将所有不符合购枪资格的在役、退役军人个人信息报备联邦调查局。

起诉书称，各军种均存在漏报士兵案底情况，其中，空军漏报比例为１４％，海军和海军陆战队漏报３６％，陆军４１％。

美国国防部发言人２６日晚些时候拒绝对这起诉讼案件予以置评。

１１月５日，得州萨瑟兰斯普林斯镇第一浸礼会教堂发生血案，枪手德文·帕特里克·凯利用一把改造过的半自动步枪射出至少４５０发子弹，打死２６人，包括孕妇和儿童。

调查发现，曾在空军服役的凯利因家庭暴力被送上军事法庭，关押一年后遭军队开除。按照规定，美国空军应向联邦调查局刑事司法调查部门通报这一情况。然而，不知何故，凯利的案件却未按要求通报。

美国联邦法律禁止向坐牢一年以上的人出售武器，也禁止向对配偶及儿童有家暴前科的人出售枪支。如果美国空军没犯这个错，凯利要想合法购枪难上加难。

美国空军证实，凯利２０１２年审前羁押期间，曾入住一家精神病院治疗。他中途逃跑，后被警察抓到，送回空军基地。法律规定，任何有非自愿接受精神病治疗史的人都没有购枪资格。

美国空军的致命疏忽让联邦调查局未能将凯利的信息录入“全国犯罪背景审查即时系统”，使他成为购枪背景审查数据库的“漏网之鱼”。

美国空军对漏报凯利情况供认不讳。美国陆军参谋长马克·米利也承认，陆军未向联邦调查局通报大量士兵犯罪记录。按照他的说法，各军种都漏报士兵案底。

得州教堂枪案的受害者家属已经向美国空军提起诉讼。（王宏彬）（新华社专特稿）

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