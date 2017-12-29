以特朗普冠名 以色列要在哭墙边修建地铁站

以色列交通部长以色列·卡茨提议将哭墙边一处即将开工修建的地铁站命名为“唐纳德·特朗普，哭墙”，以答谢美国总统认定耶路撒冷为以色列首都。

据美联社和英国广播公司２７日报道，以方打算在耶路撒冷老城区开挖地下铁，包括修建两处地铁站和一条超过３公里的地下隧道，连通西耶路撒冷城区和位于东耶路撒冷的老城区。规划处于初步阶段，地下隧道是定于明年春天开通的特拉维夫至哭墙高速铁路的一部分。

报道说，规划中的隧道距离圣墓大堂和穆斯林称为“尊贵禁地”的圣殿山不远，但不会直接从它们的下方穿过。

以色列交通部发言人阿夫纳·奥瓦迪亚２７日说，修地铁预计耗资超过７亿美元，有望明年获批，工期预计４年。

卡茨说，这一高铁延伸线是以色列交通部“最重要的国家工程”，可让游客直抵“犹太民众跳动的心脏——哭墙和圣殿山”。以特朗普命名其中一处地铁站，是因为他本月早些时候“承认耶路撒冷为以色列首都的勇敢的历史性决定”。

作为犹太教、伊斯兰教和基督教三大宗教圣地的所在地，耶路撒冷地位敏感。其中，东耶路撒冷是争议焦点，历年触发流血冲突。

美联社报道，以色列修地铁可能遭遇巴勒斯坦、阿拉伯国家乃至国际社会抵制。在有３０００年历史、考古遗迹丰富的耶路撒冷老城区开工动土，可能陷入物流和法律泥潭。

耶路撒冷老城区１９８１年由联合国教科文组织列入世界遗产名录。美国国务院１０月１２日宣布，美国决定退出联合国教科文组织。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡本月２２日指示以色列驻联合国教科文组织代表卡梅尔·沙马·哈科恩，最晚１２月３１日正式脱离这一组织。

卡茨兼任以色列情报部长，是以总理内塔尼亚胡的密友，外界视他为接替内塔尼亚胡执掌利库德集团的可能人选。

以色列１９６７年占领东耶路撒冷，单方面宣称整个耶路撒冷是以方“永久、不可分割的首都”。巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认耶路撒冷主权归属以色列，赞成巴以就耶路撒冷地位直接谈判。

美国总统特朗普１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都和启动美国驻以色列使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷进程，遭到国际社会普遍反对。２１日，联合国大会通过决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动都“无效”。（海洋）（新华社专特稿）

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