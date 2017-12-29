中国首超白俄 成俄罗斯民众心中“最亲近国家”

俄媒近日的一项民调显示，2017年中国在俄罗斯最友好和亲近国家的榜单上，首次超越了其传统的“头号朋友”白俄罗斯。对此，俄罗斯专家称，俄罗斯人对中国的好感增强与俄社会意识到两国在国际舞台上的共同利益有关。

俄罗斯卫星通讯社28日报道称，社会舆论基金会的研究显示，62%的俄罗斯人认为中国是俄最“亲近和友好”的国家。相比2014年54%的数据有了不少提升。同时，认为白俄罗斯是主要朋友的俄民众则是从2014年的66%，下降至2017年的60%。

莫斯科大学亚非学院副院长安德烈?卡尔涅耶夫认为，俄罗斯人对中国的好感增强与俄社会意识到两国在国际舞台上的共同利益有关。专家表示：“中俄两国在很多国际问题上立场一致，比如不干涉别国内政、打击恐怖主义、尊重传统价值等等。这使得两国相互趋近。广大的社会大众也逐渐意识到这一点。”他表示，随着中国在世界政治和经济中占据越来越重要的地位，中国也吸引着越来越多的俄罗斯青年。对中国文化和历史感兴趣的俄罗斯人也变得越来越多。

在人文合作方面，卡尔涅耶夫称，2017年中俄之间的人文合作也得以向前发展。他特别指出了中国代表团出席索契世界青年学生联欢节，认为这展示了两国在青年交流领域的巨大潜力。卡尔涅耶夫还指出了俄中媒体交流年的举行。”媒体交流年结束了，举办了很多活动。‘喀秋莎'频道开始在中国播出。中国同行也在俄罗斯发展了一系列媒体。媒体在两国人文领域对话的发展中发挥巨大的作用。“

不仅如此，汉语在俄罗斯热度上升，未来几年汉语将成为俄统一国家考试的外语科目。地区语言研究中心的数据显示，近10年来，学习汉语的俄罗斯人增加了2倍。2007年有1.7万俄罗斯人学习汉语，到2017年，汉语学习人数达到了5.6万人。在军事合作上，中俄也有所发展。2017年夏，两国海军在波罗的海、日本海和鄂霍茨克海上举行了"海上合作-2017"联合海军军演。

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔?彼得罗夫斯基表示，2017年俄中关系呈现积极发展的态势。而2018年，中俄还需解决贸易和人文合作领域的一系列任务。“我还希望看到，欧亚经济一体化与‘一带一路'倡议的对接进程，包括将俄罗斯纳入这一倡议，取得更加显著的进展。”（海外网 张霓）

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