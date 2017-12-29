悉尼富人区闹“男人荒” 专家呼吁女性更换择偶条件

【环球网报道 记者 朱梦颖】澳大利亚正面临男女比例严重失衡问题。英国《每日邮报》12月26日报道称，除澳大利亚北领地首府达尔文之外，各个州府均是男多女少，悉尼富豪区的“男人荒”尤其严重。

据报道，悉尼整体男女比例98.5:100，出现“男人荒”的地区主要为新南威尔士州富裕的东郊及北部地区。其中，高居榜首的精英区武拉勒(Woollahra)地区男女比例为86:100，富豪区莫斯曼(Mosman)及双湾(Double Bay)以相同比例88:100分为位列第二、第三。悉尼华人社区伯伍德(Burwood)也榜上有名，位居第七。

澳大利亚社会研究专家马克·麦克林德尔(Mark McCrindle)认为，“男人荒”已成为全澳大利亚需要面临的现实。他认为，女性学历上升加上男女比例失衡导致了“男人荒”的出现。他称：“现阶段，女性更倾向于受过相同或更高教育的男性。而目前澳大利亚60%的女性接受过高等教育。”

鉴于悉尼高昂的生活成本及大学生失业率仍不低的现实，麦克林德尔建议女性改变择偶条件，考虑收入不错、从事贸易行业的男性。

与悉尼东郊及北部地区不同的是，悉尼西部及郊区却出现完全相反的情况。其中北奥本地区男女比例为140：100，达令赫斯特及萨里山则为136：100、133：100。

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