人民网>>国际

悉尼富人区闹“男人荒” 专家呼吁女性更换择偶条件

2017年12月29日07:41  来源：环球网
 
悉尼富人区闹“男人荒” 专家呼吁女性更换择偶条件

【环球网报道 记者 朱梦颖】澳大利亚正面临男女比例严重失衡问题。英国《每日邮报》12月26日报道称，除澳大利亚北领地首府达尔文之外，各个州府均是男多女少，悉尼富豪区的“男人荒”尤其严重。

据报道，悉尼整体男女比例98.5:100，出现“男人荒”的地区主要为新南威尔士州富裕的东郊及北部地区。其中，高居榜首的精英区武拉勒(Woollahra)地区男女比例为86:100，富豪区莫斯曼(Mosman)及双湾(Double Bay)以相同比例88:100分为位列第二、第三。悉尼华人社区伯伍德(Burwood)也榜上有名，位居第七。

澳大利亚社会研究专家马克·麦克林德尔(Mark McCrindle)认为，“男人荒”已成为全澳大利亚需要面临的现实。他认为，女性学历上升加上男女比例失衡导致了“男人荒”的出现。他称：“现阶段，女性更倾向于受过相同或更高教育的男性。而目前澳大利亚60%的女性接受过高等教育。”

鉴于悉尼高昂的生活成本及大学生失业率仍不低的现实，麦克林德尔建议女性改变择偶条件，考虑收入不错、从事贸易行业的男性。

与悉尼东郊及北部地区不同的是，悉尼西部及郊区却出现完全相反的情况。其中北奥本地区男女比例为140：100，达令赫斯特及萨里山则为136：100、133：100。

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

邻国大义 有力担当 12月26日，首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在北京举行。山水相连的中阿巴三国重申加强彼此联系，深化互利合作，坚决打击恐怖主义威胁。对话为阿富汗和巴基斯坦建立起良好沟通对话平台，为地区和平发展提供了新契机。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

人民日报社驻外记者感言：2017，我们感受中国力量 2017年虽然只是历史长河中短暂一瞬，却因中国成为一个注定被历史铭记的年份。记录历史瞬间，传递中国声音，思考时代变迁。人民日报社驻外记者，一群远离故土却总在新闻现场的人，世界在心中，我们永远在路上。请一起分享他们的一段段经历与感悟。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved