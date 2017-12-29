日本商家首次开通银联闪付

银联国际28日宣布与日本三井住友卡公司合作开通东京东急广场银座店所有店铺支持银联闪付。此次业务的开通，进一步拓展了银联闪付在东北亚区域的使用范围。

银联国际有关负责人称，在日本，已有近60万商家和一半以上ATM可以使用银联卡，覆盖免税店、百货商场、电器连锁店、药妆、餐饮等各类场所，尤其日本90%以上连锁便利店均已受理银联卡，包括7-11、罗森、全家等的所有门店。随着银联卡被日本商家广泛受理，银联国际加快布局当地移动支付业务，满足消费者多元化的支付需求。

首家开通该服务的东急广场银座店是东京地标性百货，消费者可在店内百余家商户使用带“QuickPass”标识的银联芯片卡或银联手机闪付。未来日本将陆续开通更多日常消费类商家支持银联闪付。为配合此次业务上线，东急广场银座店将在2018年春节前后，开展使用银联非接支付消费满1万日元最高立减2000日元的优惠活动。

消费者可通过NFC非接方式，在店内一“挥”绑定银联卡的手机或银联IC卡支付。目前，持卡人下载“云闪付”APP，即可便捷开通银联手机闪付，在日本、韩国、新加坡、澳大利亚、新西兰、加拿大、俄罗斯等境外16个国家和地区的68万台POS终端上使用。

银联在境内外主推移动支付产品“云闪付”，包括银联手机闪付、银联二维码、银联IC卡闪付等。相比市场上其他移动支付产品，云闪付具备金融安全级别的支付功能，具备动态密钥、支付标记等多重安全保障。

(责编：樊海旭、常红)