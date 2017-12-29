美国航空公司又将乘客赶下飞机！这次是非裔职业球员

【环球网报道 记者 朱梦颖】美国航空(American Airlines)正式为驱逐两名非裔美籍职业篮球运动员及其教练下机一事致歉。当地时间12月24日，美国航空机组工作人员指责两名非裔美国男子职业篮球联赛(NBA)在飞机上偷窃毛毯，并将他们与其教练赶下飞机。26日，美航向3人致歉。

美国《华盛顿邮报》报道称，24日晚，效力于美国NBA孟菲斯灰熊发展联盟附属球队的马奎斯·蒂格(Marquis Teague)及伯勒尔(Trahson Burrell)乘坐美航旗下公司特使航空(Envoy Air)由达拉斯飞向南达科他州苏福尔斯。两人经头等舱走向自己的座位时，两名头等舱乘客为其送上自己的毛毯。随后，机组成员指责他们偷盗毛毯，并将两人及同行助理教练一同赶下飞机。3人因此错过平安夜聚餐。

26日，美航发言人乔舒亚·弗雷德(Joshua Freed)表示，当日已有一名公司经理向其道歉，并为他们安排了头等舱座位飞往苏福尔斯。弗雷德还表示：“我们对此事件表示歉意。我们以将人们聚集在一起而自豪，而这次我们让部分乘客失望了。美航及特使航空正在调查此次事件。”

事件发生后，灰熊发展联盟附属球队两名教练也发布推文表达他们的不满情绪。该球队助教Darnell Lazare发布推特指责美航：“这是2017年，美航空乘人员看见拿着头等舱毛毯的两名黑人运动员，第一反应竟是“你偷了这个？”。教教人们先了解事实，再下定论吧!”

这条推文引起美航公司注意，美航回应称：“在我们的文化中，每一次与乘客或团队成员的互动都应以尊重为基础。”

该球队主教练Glynn Cyprien24日晚也发布推文谴责美航的做法。他表示：“美国航空公司需要对与人类及毛毯打交道的空乘人员进行敏感培训!”

根据此前媒体报道，今年4月，美国航空公司被指向乘客动粗。一名空乘人员暴力抢走婴儿车，险些打中乘客怀中婴儿。

(责编：樊海旭、常红)