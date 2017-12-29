韩国忠北某大学教授涉嫌人身攻击 招生面试竟嫌学生胖

【环球网综合报道】据韩联社12月28日报道，韩国忠清北道某国立大学的一名教授，在该校的招生面试中涉嫌侵犯考生人权，对考生进行人身攻击，引起外界的广泛争议。

据26日消息，在11月底该校进行的大学入学最终面试环节中，面试官A教授在面试过程中涉嫌对某考生进行人身攻击的视频被媒体公开曝光。在视频中，教授A某丝毫不加掩饰，直接向该考生问道，“你看起来有点胖，是不是平常吃的很多，又很懒？”对此，考生回答称是肌肉时，A教授又反问说“我怎么知道你那到底是肌肉还是肥肉。”

另外，A教授又为了验证是否是肌肉，突然要求考生在现场做俯卧撑。除此之外，A教授还就该考生的成长经历大做文章，戏谑道，“虽然这么说不太合适，不过好像单亲母亲带大的男孩子犯罪率比较高。”更令人无语的是，该教授在面试快要结束时，又口出狂言，戏称“如果想要让我给你及格的话，前提条件是你得拿根棍子来上课。这样不听话，什么时候揍你都很方便。”其言下之意，就是要想及格，就必须忍受挨打。

根据韩国《国家人权委员会法》的相关规定，就家庭状况、外貌、出身地区等因素，对特定对象进行不公对待时，将构成侵犯他人平等权的行为。面对舆论指责，该大学方面则表示，出现如此不光彩的事情，将会对外界公开道歉。同时，将会迅速展开真相调查，发现问题将立即纠正，并向相关责任人问责，绝不姑息。(实习编译：张坤 审稿：李婷婷)

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