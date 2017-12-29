阿富汗首都喀布尔自杀式袭击致41人死亡

本报伊斯兰堡12月28日电 （记者徐伟）喀布尔消息：据当地媒体报道，阿富汗首都喀布尔28日发生自杀式炸弹袭击。阿富汗公共卫生部官员证实，袭击已造成41人死亡，另有84人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣布对此次袭击负责。
据袭击幸存者介绍，当地时间上午10时30分许，一群社会活动家聚集在喀布尔市内一活动中心准备举行会议时，两名自杀式袭击者分别引爆身上炸药造成严重人员伤亡。
事件发生后，阿富汗总统加尼发表声明，强烈谴责此次袭击，并向遇难者家属表示哀悼。
《 人民日报 》（ 2017年12月29日 21 版）
(责编：王仁宏、杨牧)
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