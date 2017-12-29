西班牙传统零售业亟待转型

西班牙经济在复苏中迎来促销季。今年，西班牙经济呈乐观态势，许多商家特别是大型连锁企业和电商，都对年底的冲刺抱有巨大期待。然而与之相反的是，过去一年有超过1万家传统零售小商店“拉下了百叶窗”。

据西班牙《五天报》报道，西班牙为应对经济危机采取的结构转型措施取得了初步成效，连续数年经济增速在3%左右，国内市场恢复购买力，同时经济增长大大降低了对房地产业的依赖。西班牙首相拉霍伊12月11日表示，到2020年，西班牙经济平均增速将保持在2.5%之上。

然而，西班牙为这些转型付出了代价：为降低生产成本导致的失业率飙升，生产与销售模式更重“数量”而非“质量”，传统零售业在日益国际化的市场中陷入危机……据西班牙《公众报》报道，根据西班牙劳工部的数据，截至今年9月，西班牙传统零售商店从2008年的43万余家降至33万家，仅去年一年就减少了1万多家。

西班牙个体职业与劳工联盟秘书长埃杜尔多·阿巴德表示，传统个体零售商如今面临大型连锁商城和物流、电商平台的双重打击。此前法律规定面积300平方米以上零售商店周日、节日限制营业，自2008年起，西班牙实施营业时间自由化政策，这使得小型零售商店不再具有周日营业的优势。

“与大型超市相比，传统零售商店能够存活下来只能利用位置优势、更专业的销售和高质量的产品，然而，物流与电商平台进入西班牙市场，特别是食品领域，让传统零售业失去了位置优势。”阿巴德说，个体经营者的减少带来的社会分配问题需要引起注意。

已经退休的米盖尔说：“零售小商店可能只有像我这样的老头光顾了。孩子们搬出去之后，我不再需要每周去大型超市将冰箱填满，因此常去家边的小店。那里更近、东西更新鲜。但不得不说，年纪越大，消费需求越少，如果政府不出台保护小型零售商的政策，大部分小商店很可能都将消失。”

如今，西班牙一些水果蔬菜摊主已经陆续加入了菜市场管理方开通的网上销售渠道，向周边小区居民提供送货到家服务。西班牙《国家报》分析认为，数字革命正在对所有行业产生前所未有的影响。与欧盟平均水平相比，西班牙网购比例仍然较低。对于传统零售业而言，最好的应对方式不是对抗，而是顺应趋势跟上数字化的步伐。（本报驻西班牙记者 王 迪）

（本报马德里12月28日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 21 版）

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