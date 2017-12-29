谱写新时代中国特色大国外交华章（钟声）

人类发展史册上，一个东方大国奋力实现民族伟大复兴的光辉足迹，也将是同世界各国共同建设美好世界的伟大征程

12月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节时强调，外交战线全体同志要认真学习贯彻党的十九大精神、新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，锐意进取，开拓创新，深入推进中国特色大国外交，继续为党和国家事业发展贡献力量。

察势者智，驭势者赢。当今世界正经历百年未有之大变局。新世纪以来一大批新兴市场国家和发展中国家快速发展，世界多极化加速发展，国际格局日趋均衡，国际潮流大势不可逆转。与此同时，中国与世界的关系也在经历深刻的历史性变化：一方面，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景；另一方面，中国仍处于社会主义初级阶段，仍然是世界最大发展中国家，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，需要长期和平稳定的外部环境。

“中国必须有自己特色的大国外交”。2014年11月，习近平总书记在深刻洞察人类前途命运和时代发展趋势、准确把握中国与世界关系走向的基础上，强调要使中国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。“中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体”，党的十九大进一步为进入新时代的中国特色大国外交指明了前进方向。

2017年，党的十九大胜利召开之年，中国共产党的故事、中国的故事、中国人民的故事，融入中国外交无数的“高光时刻”。这一年，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举办，形成合力推进“一带一路”建设的广泛共识；金砖国家领导人厦门会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会在厦门举行，开启金砖合作第二个“金色十年”，构建了具有全球影响的南南合作新平台。这一年，习近平主席5次出访，跨越数万公里，亲力亲为推进大国协调和合作，深化同周边国家睦邻友好，加强同发展中国家的团结合作，同各国共同致力于持久和平与普遍繁荣。这一年，中国在联合国、二十国集团、金砖国家机制、亚太经合组织等多边框架下倡导共商共建共享的全球治理观，正在成为当今国际体系中最积极的因素、全球治理中最活跃的动力。

展望未来，随着中国特色大国外交的深入推进，中国将深度融入世界，世界将更加全方位地认识中国。随着中国以抓铁有痕的劲头推进“一带一路”建设，以立己达人的情怀走出一条国与国交往的新路，国际社会对“中国观”的理解与认同正不断积聚。俄罗斯《独立报》刊文称，在现有世界秩序迅速衰落的背景下，人类急需积极和长期的发展观。中国提供的全球治理观不是建立在抽象的推理上，而是建立在自身经验的基础上，并且会随着形势发展不断完善。新加坡《联合早报》指出，中国的外交思想是有别于西方传统国际关系理论的一种创新，它跳出了冷战思维和零和博弈的旧框架，中国文化基因里以和为贵的精神正在启迪人类未来发展道路。

“只要我们咬定青山不放松，沿着中国特色社会主义道路奋勇前进，我们的国家必将日益繁荣昌盛，必将日益走近世界舞台中央，必将日益为人类作出新的更大贡献。”人类发展史册上，一个东方大国奋力实现民族伟大复兴的光辉足迹，也将是同世界各国共同建设美好世界的伟大征程。

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 21 版）

(责编：王仁宏、杨牧)