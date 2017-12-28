江西余江“整合”财政涉农扶贫资金加速脱贫

“这180万资金真帮了我们村大忙了，红薯通过深加工，增加了产品附加值，给村民也增加了收入。”江西余江县亲农果蔬专业合作社理事长鲁亮海高兴地说。自今年11月份起，位于省级贫困村余江县平定乡洪桥村的亲农果蔬专业合作社，利用县里统筹整合财政涉农扶贫资金项目建立的红薯加工厂正式开工投产，生产淀粉和粉丝，可让每位贫困户增收3000余元。

这是余江县统筹整合财政涉农扶贫资金扶贫济困的一个缩影。2016年以来，该县按照扶贫规划统筹安排项目、统一使用资金，集中投入、合力攻坚，整合资金3.57亿元，主要用于产业扶贫工程、贫困村基础设施建设等方面，2016年，该县脱贫682户2213人，退出省级贫困村2个；2017年计划脱贫1600人，退出省级贫困村3个。

为充分利用好统筹整合财政涉农扶贫资金，余江成立了工作领导小组，设立项目设施监督小组、项目稽查监管小组和项目绩效评价小组，出台了《余江县统筹整合财政涉农扶贫项目和资金公示制度》等有关文件，把牢申报与审批、项目设施关。同时实行“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”的资金筹集和管理机制，设立统筹整合财政涉农扶贫资金专户，统一管理拨付整合资金，探索引入第三方独立监督，引导贫困人口主动参与监督，构建多元化资金监管机制，严把资金管理关。（饶圣荣）

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