创建幸福家庭活动专题研修班暨家庭发展经验交流会在京举行

人民网北京12月28日电 2017年全国创建幸福家庭活动专题研修班暨家庭发展经验交流会于12月27至28日在京召开。第十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长李金华，国家卫生计生委副主任王培安出席活动并讲话。会上宣读了《第二批全国创建幸福家庭活动示范市的通报》，与会领导为30个示范市的代表授牌。

李金华指出，创建幸福家庭活动是坚持以人民为中心基本方略的具体体现，是保障和改善民生的重要抓手，是贯彻落实健康中国战略的切实举措，在健康中国建设及家庭发展工作中功不可没。李金华要求，创建幸福家庭要在“创建”上下功夫，更应该关注创建过程，即以问题为导向，调查研究影响“家庭幸福”的主要问题在哪里，有针对性地去逐步解决这些问题，防止过分重视成果和数字，防止做表面文章，防止搞形式主义，防止引起群众厌烦。真正做到求真务实、一丝不苟，切实解决影响家庭幸福的主要问题，让广大群众从创建幸福家庭这项工作中得到实惠，增强幸福感。

王培安指出，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，面对卫生计生工作的新形势、新任务、新要求，各地要在总结创建活动经验的基础上，按照党的十九大部署安排和卫生计生工作的总体要求，加强家庭健康服务体系建设，全面提高家庭发展能力。做好家庭发展各项重点工作，实现弱有所扶、幼有所育、老有所养。注重家庭文化建设，着力营造良好社会氛围。王培安强调，各地要进一步提高认识，加强领导，形成推动创建活动健康发展的强大合力，确保新时代创建幸福家庭活动取得实效。

创建幸福家庭活动由原国家人口计生委、中国计划生育协会、中国人口福利基金会于2011 年联合发起。目前，该活动由国家卫生计生委计划生育家庭发展司指导，中国人口福利基金会和中国计生协具体实施。

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