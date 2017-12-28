少数民族对全面建成小康社会感知度高认同感强

人民网北京12月28日电 由中国社会科学院民族学与人类学研究所和社会科学文献出版社联合主办的“《中国民族发展报告（2017）》新书发布会暨中国民族发展研讨会”于今日在京举行。与会专家分析了中国民族工作与民族地区发展的热点问题，总结了2017年中国民族发展的趋势，结合民族工作中的问题提出了对策和建议。

报告指出，少数民族对全面建成小康社会感知度高、认同感强。党的十八大以来，民族地区受访者对2020年所在县市全面建成小康社会的信心度逐年增高，少数民族受访者的信心度总体上要高于汉族。为进一步加快本地全面建成小康社会，受访者将加大扶贫攻坚力度、加快发展当地经济、政府应当更加廉洁、中央政策应当落实列为四个最主要的措施。

报告同时指出，自改革开放以来，全国民族关系在改革开放至20世纪末、21世纪初两个时期内都有持续改善，对三个时期的全国民族关系表示“好”的人数占比持续提升。总体来看，汉族受访者对全国民族关系状况给予好评的比例相对更高，在人数占比和评价平均得分两个方面均要高于少数民族受访者。

报告认为，相比对全国范围内民族关系的评价而言，受访者对本地民族关系状况的评价更高。在对本地民族关系的评价中，大多数地区的少数民族受访者给予好评的人数占比依然要高于汉族受访者。同时，绝大多数受访者的生活水平相比5年前有上升，汉族和少数民族受访者表示生活水平有上升的人数比例分别为80.4%和83.8%。

报告从各个方面进行了总结，在经济生活方面，汉族和少数民族受访者均有八成以上的人表示生活水平较5年前有上升，并且农村少数民族受访者认为生活水平上升的比例更高。在社会建设方面，民族地区的绝对贫困人口显著减少，各民族贫困家庭的自主发展意识和发展能力不断增强，贫困地区的发展环境持续改善并逐步培育出了内生发展动力。在民族文化传承与保护方面，大多数的人对本民族文化遗产的保护意识逐步增强。在民族政策评价方面，受访者对目前针对少数民族地区及少数民族实行计划生育政策评价较高，四分之三的人对针对民族地区和少数民族的高考加分政策表示满意，总体来看，年轻受访者对双语教育政策实施效果给予了更高的评价。（饶竹青）

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