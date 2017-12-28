外交部：将积极为冰岛大巴倾翻事故涉事中国游客提供必要协助

人民网北京12月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。

实录如下：

问：据报道，27日，一辆载有44名中国游客的大巴在冰岛南部发生事故，造成1人死亡，多人受伤。你能否证实并介绍有关情况？

答：当地时间27日，一辆载有44名中国游客的大巴在冰岛南部维克镇附近发生倾翻事故，造成中国公民1人死亡，11人受伤，伤者已被送至医院救治。

事故发生后，外交部和中国驻冰岛使馆高度重视，驻冰岛使馆立即启动应急机制，派人赶赴医院探望慰问受伤游客，与冰方有关部门联系，要求冰方全力救治伤员，彻查事故原因，并督促相关旅行社切实履行责任，积极做好善后。外交部和中国驻冰岛使馆将继续密切关注事件进展，积极为涉事中国游客提供必要协助。

问：据报道，联合国缅甸人权问题特别报告员呼吁国际社会就若开邦问题向中国和俄罗斯施压，促使两国反对发生在缅甸的侵犯人权行为。中方对此有何评论？

答：中方一贯主张在平等和相互尊重的基础上，通过建设性对话与合作处理分歧。目前，缅甸若开邦局势趋缓，孟缅双方已达成遣返协议。外部在人权问题上施加压力，无助于缓和局势、解决问题，反而会使问题更加复杂化，这不符合缅甸及其邻国以及国际社会的利益。我们希望国际社会能为缅甸解决有关问题创造一个有利环境。

问：据报道，昨日，德国和美国驻华大使馆就中国处理有关“维权”人士案件对中国提出批评。中方对此有何评论？

答：中国是法治国家，中国司法机关依法办案。你提到的个别国家对中国司法机关正常办案说三道四，是对中国内政和司法主权的公然干涉，本身就有违法治精神，中方坚决反对，绝不接受。

你提到的这两个国家驻华使馆，作为外交机构，无权对纯属中国内政和司法主权的事务指手画脚，希望有关使馆对自身职责有准确定位，多做有利于促进了解、互信与合作的事情，而不是相反。

问：据报道，27日，俄罗斯总统普京以独立候选人身份，正式向俄中央选举委员会报名参加2018年3月总统大选。中方对此有何评论？

答：总统选举是俄罗斯的内部事务。我们尊重普京总统本人参加竞选的决定。近年来，在普京总统的领导下，俄罗斯在国家发展方面不断取得新成就，中俄全面战略协作伙伴关系一直保持在高水平上发展并呈现出更加积极的发展势头，取得一系列重要成果。中方坚定支持俄罗斯实现国家稳定和发展振兴，我们祝愿也相信俄罗斯总统大选一定会顺利举行。

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