中国给世界带来三个启示——十九大精神宣介引发国际社会强烈共鸣

从越南、老挝、朝鲜，到意大利、瑞士、德国，从南非、苏丹、摩洛哥，到哥伦比亚、墨西哥、阿根廷……党的十九大闭幕至今，两个月的时间里，近２０批十九大精神宣介团赴约４０个国家展开交流。

在马来西亚，听众与宣讲团成员互动热烈，掌声不断；在丹麦、德国、芬兰，很多听众自带打印好的十九大报告英文版，向宣介团讨教；在欧盟总部，数十名欧盟各部门负责人和高级外交官认真听讲、记录。许多人表示，宣介团的解读“非常解渴”、“十九大是世界认识、学习中国的重要窗口”……

中国特色社会主义进入新时代为世界带来哪些启示？国际社会对于这个问题的思考和认识，也逐渐清晰和深刻起来。

启示之一：以民为本才能为民所爱

新华社记者从中共中央对外联络部信息传播局了解到，早在十九大召开前，很多国家的主要政党便通过党际交往渠道向中方表示，希望中方在十九大后向他们通报会议内容和精神，更有不少政党在贺电中表示希望中方在十九大后派团宣讲交流。

外国政党急切了解十九大精神，一个重要原因就是希望进一步了解中国的发展之路，进一步了解中国共产党长期执政并领导中国取得伟大成就的奥秘是什么，进一步了解中国共产党将如何带领人民实现中华民族伟大复兴的中国梦。

“不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。”——鲜明的十九大主题，是十九大精神海外宣介工作的重要内容之一。

欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳认为，中国共产党的创新能力正是源于为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命。“坚持人民主体地位，坚持立党为公、执政为民，践行全心全意为人民服务宗旨，让这个党善于聆听时代声音，与时俱进，不断创新。”

斯里兰卡斯中社会文化合作协会主席英德拉南德·阿贝塞克拉认为，宣介团不仅带来中国共产党领导中国快速发展的先进经验，“更带来了始终以人民为中心的发展理念——制定所有政策都从符合人民利益角度出发，这对斯里兰卡具有重要的借鉴意义”。

在韩国外国语大学教授黄载皓看来，中国共产党能够在中国长期执政并且领导中国不断创造奇迹，根基就在于赢得１３亿中国人民的支持，更为重要的是，中国共产党的创造力、凝聚力和战斗力在“不忘初心、牢记使命”的过程中正在变得更加强大。

启示之二：目光长远能行稳致远

据中联部信息传播局介绍，本次十九大精神海外宣介，各宣介团主讲人“有的来自十九大报告文件起草组，有的是中央国家机关领导，还有地方、高校党委领导等”，向外国政党政要、专家学者及研究机构、媒体舆论等各界人士全面阐释十九大精神。

通过了解十八大以来中国改革开放和社会主义现代化建设取得的历史性成就、推动的历史性变革，以及中国特色社会主义进入新时代后“两个阶段”的战略安排，很多外方人士表示，中国共产党制定长远战略规划以及落实战略规划的能力令人赞叹。

“一张蓝图绘到底”，十九大对中国从现在到本世纪中叶的发展进行了长远规划。墨西哥革命制度党党校校长保罗·奥斯皮塔尔对此感慨不已：“中国共产党为实现伟大目标对未来几十年进行如此深层次调整和系统规划，其长远眼光值得我们学习。”

塞浦路斯劳动人民进步党政治局委员尼科斯·约安努说，通过宣介，我们更清晰地认识到十九大对中国未来的重要指导作用。“十九大的决定不仅指引中国未来几十年的发展，也必将对世界产生重要影响，世界将更关注中国和中国的发展。”

巴拿马最高法院大法官、巴中友协会长奥伊登·奥尔特加说，十九大对中国社会主要矛盾变化的科学判断，以及对中国到本世纪中叶实现中国梦所制定的长远、系统规划，值得巴拿马、拉丁美洲乃至世界各国认真借鉴。

芬兰工商联合会外贸事务主管彼得里·沃里奥认为，宣介交流对于帮助世界准确了解十九大后中国政策走向非常必要，“对不少芬兰企业来说，中国可能就是全部的市场，我们非常赞同中国极富远见的发展规划，坚决支持中国倡导的全球化进程”。

启示之三：胸怀天下才能赢得未来

精准的数字、翔实的事例、明晰的图表、活泼的短片……形式多样的宣介，让各国各界人士对中国未来发展的战略安排有了清楚的认识，感受到中方愿同各方推动构建人类命运共同体的真诚愿望。

不久前结束宣介交流从欧洲返回北京的一位宣介团成员告诉记者，欧洲国家政界、学界对十九大关注程度之高令人振奋。在世界格局经历深刻复杂变化、发展不确定性增加的情况下，中国被欧洲很多有识之士视为国际体系中稳定而可靠的力量，中方推动构建人类命运共同体的主张赢得越来越多的认同。

越南社会科学院中国研究所所长阮春强认为，中国主张构建新型国际关系和人类命运共同体，旨在为了实现和平、繁荣与发展的共同目标而合作共赢，“这些都是对全球发展颇具意义的导向性政策”。

俄罗斯统一俄罗斯党总委员会副书记谢尔盖·热列兹尼亚克在谈到与宣介团交流的体会时说：“十九大的召开对于中国乃至全世界具有重要历史性意义，俄方正在认真研究中国经验。包含不同文明和传统的当今世界的确具有共同的命运和未来，构建人类命运共同体和构建相互尊重、合作共赢的新型国际关系，是充满智慧和建设性的主张。”

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里说，应对当今世界面临的很多挑战都需要诉诸“全球化”进程，人类命运共同体理念正是对这样一个“全球化”进程最确切和最适合的概括，“只有各国在人类命运共同体的感召下形成合力，才能称之为全球治理”。

在宣介交流中，与会外方人士普遍认为，中国特色社会主义进入新时代，国际社会在分享中国快速发展所创造巨大机遇的同时，更要思考中国模式的成功经验。尤其当西方模式遇到越来越多问题时，中国模式就更加显示出价值与活力。

在同宣介团交流后，墨西哥国际关系研究学者阿尔韦托·罗德里格斯说，国际社会不仅要向中国学习制造业转型等经验，更要向中国学习先进的思想与发展方式，“因为中国成就是由成百上千个中国故事刻画出来的”。（执笔记者：倪红梅、蒋国鹏；参与记者：郑江华、朱瑞卿、陆睿、吴昊、张章、苏津、李骥志、林昊、刘彤、乐艳娜、陶军、栾海、刘天）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)