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播种绿色希望 收获珍贵和平——中国首支维和直升机分队举行植树仪式

2017年12月28日14:03  来源：新华网
 

中国首支维和直升机分队与国内慰问工作组携手植树仪式现场。新华网发（维和部队供图）

位于苏丹广阔沙漠地域中的联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（以下简称联非达团）法希尔超级营地（以下简称超级营）犹如一片希望的绿洲，驻扎在超级营里的中国首支维和直升机分队栽种下的一抹抹绿色也给这片充满贫瘠的土地增添了勃勃生机。

26日，一场“播种绿色希望，收获珍贵和平”暨“中国首支维和直升机分队与国内慰问工作组携手植树仪式”在超级营举行。来自国内的工作组一行与分队官兵代表一道挥锹植树，为营地种下象征希望的绿色植株，埋下了守护和平的美好愿景。

上午8时30分，仪式正式开始，工作组领队，国防部维和事务办公室副主任李修华大校说：“植树造林是一项造福人类的有益事业。维和直升机分队在艰苦的任务区开展这项活动，更有特殊的意义，希望直升机分队的建设就像栽种的树木一样生机勃勃、越来越好，为任务区早日实现全面和平贡献更多更大的力量。”

据了解，直升机分队部署任务区以来，在圆满完成各项飞行任务的同时，积极开展群众工作，先后赴法希尔移民署、难民营女子学校进行爱心捐赠，为加强中苏两国人民友好情谊做贡献；同时，分队还热心参与联非达团组织的各项公益活动，在联合国日、世界艾滋病日等国际纪念日里，用多种方式宣传共建人类美好家园的理念。中国维和部队给当地民众留下了和平之师、文明之师的形象，所做的贡献受到联非达团的广泛称赞。（记者马意翀、通讯员余磊）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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