文在寅：《韩日“慰安妇”协议》无法解决“慰安妇”问题

韩国总统文在寅２８日表示，《韩日“慰安妇”协议》无法解决“慰安妇”问题。

总统府青瓦台发言人朴洙贤在当天举行的记者会上传达了文在寅的表态。文在寅表示，２０１５年韩日政府间签订的协议不论从程序上还是内容上都存在重大瑕疵。该协议不仅违背了国际社会就解决历史问题树立的普遍原则，还把受害者和国民排除在外，令人深感痛心。

文在寅说，对待历史应不损害真实和原则，同时，在解决历史问题之外，将为了韩日间展开面向未来的合作，努力恢复两国正常外交关系。政府将在“以受害者为中心”及“与国民同在的外交”等原则下尽快采取后续措施。

韩国外交部审议《韩日“慰安妇”协议》工作组２７日表示，朴槿惠政府２０１５年与日方“突袭”签署的这一协议，未充分听取受害者意见，存在未公开内容。

日本外务省随后表示，在达成协议的过程中并不存在任何问题。如果韩国政府根据这一报告内容欲变更已经实施的协议，日韩关系将难以受到管控，这是日本政府绝不能接受的。

２０１５年１２月２８日，韩日政府签署《韩日“慰安妇”协议》，称双方就“慰安妇”问题达成“最终、不可逆转的一致”。但文在寅出任总统后，韩方多次对这一协议表达不满，称多数韩国民众从情感上“难以接受”。今年７月，审议《韩日“慰安妇”协议》工作组开始重新审议这份协议。（记者陆睿 耿学鹏）

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