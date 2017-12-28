这个前世界足球先生是如何当选一国总统的？

利比里亚大选。（图：东方IC）

27日，前世界足球先生乔治·维阿作为利比里亚民主变革党总统候选人，在大选中战胜了现任副总统约瑟夫·博阿凯，成功当选利比里亚第二十五任总统。

获胜后的维阿在社交网站发布贴文“要感谢利比里亚人民，感谢你们的选票。这是巨大的希望”以示激动的心情。他将从非洲首位民选女总统、诺贝尔和平奖得主埃伦·约翰逊·瑟利夫手中接过权力，带领利比里亚人民走入新时代。

“当足球明星可以改善生活”

也许人们很难想象，足球运动员出身的乔治·维阿为何能够当选一国总统？但如果你有机会到利比里亚走一走，想必答案就会出现在你面前。

“你知道乔治·维阿吗？”这是笔者在利比里亚采访期间被当地人最常问到的一个问题，就像是彼此见面打招呼一样。他们说，这是因为乔治·维阿是人人皆知的世界足球先生，如果对方也熟知，那么互相就有了共同话题。在利比里亚，乔治·维阿不仅是人人皆知的足球明星，他的名字还出现在热卖的T恤衫上、原创歌曲和艺术家的作品中。

球技让乔治·维阿成为世界级明星，也让利比里亚民众看到他从“垫子到床垫”的华丽转型。

“我有两个梦想，其中一个就是成为乔治·维阿一样的足球明星，”笔者在埃博拉疫情末期到访利比里亚首都蒙罗维亚。虽然可怕的病毒还未消散，但在那里，仍可见到成群的青年和儿童，身穿各式各样的队服在旷野上、在乡间、在废墟上踢足球。在大部分利比里亚民众心中，成为乔治·维阿是他们走上成名之路、改善目前生活的希望。因此，即便是面对着战火与瘟疫，利比里亚人仍然坚持他们心中的信念。

乔治·维阿给予利比里亚民众的希望成为他赢取总统职位的基础。大选结果显示，乔治·维阿在全国15个选区中的12个获得了绝对优势的支持率。还有民调显示，在维阿的支持者中，18岁至32岁的青年群体占到42%。“当总统就是他命中注定的事儿，”利比里亚民众用这句话向媒体形容乔治·维阿的当选，评论家也认为他拥有着“不可撼动的执政基础”。

“期待明日的阳光播下希望”

克罗利是笔者在蒙罗维亚的向导，他曾是内战期间的一名“娃娃兵”。“战争实在太残酷了，不过没有办法。如果我不拿起枪，我就没有饭吃，”克罗利回忆道。

克罗利居住的村庄距笔者住所不远，是临海的一处村庄。走进村庄，居民们围坐在烤炉前，一边闲聊，一边等待着火炉上的玉米。安塔丽娜是两个孩子的母亲，她的丈夫因感染埃博拉病毒而去世，“埃博拉的可怕在于我们看不到它，就像无形的恶魔，时刻缠绕着你。”

蒙罗维亚约翰·肯尼迪医院库房废弃的医疗援助物资堆积成山，塌陷的道路成为维和运输队执行任务的安全隐患……利比里亚这个经历了14年内战和致命病毒侵袭的西非国度，期待着明日的阳光为他们播下希望。

混乱的制度、停滞的经济和倒退的法治成为利比里亚发展的束缚。2005年和2011年，乔治·维阿在利比里亚大选中失利。但他的从政经历一直受到各界关注。乔治·维阿被媒体和舆论打上“行动派”的标签，被认为是一名善于聆听和批评的政治人物。但也有声音质疑乔治·维阿在地方担任参议员期间并未对当地社会经济发展带来改变，也因不参加国家经济共同体会议而受到批评。尽管如此，乔治·维阿在竞选中提出要改善利比里亚农业和交通的口号仍然得到了最强有力的呼声。

对于乔治·维阿来说，当选总统只是成功的开始。如何选择和组建一个富有经验的内阁团队，拿出一套行之有效的改革方案才是对利比里亚民众和支持者们最好的回馈。

(责编：王欲然、刘洁妍)