人民网>>国际

中国驻印大使馆：在印或赴印中国公民六点特别提醒

2017年12月28日13:54  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京12月28日电  据中国驻印度大使馆网站消息， 近期，接连发生多起中国公民因涉嫌违反印度当地法律被印执法部门拘留、罚款或调查、起诉，甚至被判刑案件。为此，中国驻印度使馆特提示在印或拟赴印的中国公民须严格遵守印方如下相关法律法规：

一、不携带或替人捎带印海关明文禁止或管制的黄金、外币或等值支票，如需携带个人使用的、在印海关限定数量内的黄金、外币或等值支票出入印各边境口岸，应按规定事先向印海关申报；

二、在印境内不购买、不持有或携带、邮寄红木、象牙、犀牛角等违禁品；

三、印度签证有效期与停留期相同，应注意检查签证有效期限，避免签证逾期在印非法滞留；

四、不在印非法务工，并不从事与赴印签证目的不相符的任何活动；

五、不得持涂改的机票行程单进入印机场送亲友或客人；

六、不得未经印官方许可擅自赴印限制外国人进入的区域。

如违反上述规定，轻则被罚款，重则被判刑。中国驻印度使领馆还特此提示当事人，如遇印方执法，要予以积极配合，并在第一时间要求聘请律师积极应诉，争取有利的裁决或判决。同时，请将相关案情及时联系报告中国驻印度使领馆。中国驻印度使领馆可依法维护涉案中国公民的人身安全与中资企业或法人在印正当合法权益，确保当事人获得公平待遇，但不能纵容或袒护涉案当事人的违法犯罪行为。

印度报警电话：0091-100。

中国驻印度使馆领事保护电话：0091-9810597886。

驻加尔各答总领馆领事保护电话：0091-9163390711。

驻孟买总领馆领事保护电话：0091-9769581336。

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

邻国大义 有力担当 12月26日，首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在北京举行。山水相连的中阿巴三国重申加强彼此联系，深化互利合作，坚决打击恐怖主义威胁。对话为阿富汗和巴基斯坦建立起良好沟通对话平台，为地区和平发展提供了新契机。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

人民日报社驻外记者感言：2017，我们感受中国力量 2017年虽然只是历史长河中短暂一瞬，却因中国成为一个注定被历史铭记的年份。记录历史瞬间，传递中国声音，思考时代变迁。人民日报社驻外记者，一群远离故土却总在新闻现场的人，世界在心中，我们永远在路上。请一起分享他们的一段段经历与感悟。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved