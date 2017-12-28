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美国有执照针灸师人数超过3.4万

2017年12月28日13:42  来源：新华网
 

　　美国针灸行业现在终于有了第一批确切的统计数字：２０１５年初，美国有执照的针灸师人数超过３．４万，另外还有６２所针灸与中医院校以及１０个博士生培养点。

　　在美国，中医师的法定名称是“针灸师”。由于历史与政治、文化等原因，中医师在美国各州法律中有着不同的名称，如东方医学医师和东亚医学医师，但大多数州称为“执照针灸师”。他们都以针灸为业，部分兼顾中药及推拿等。

　　全美中医药学会副会长樊蓥博士与弗吉尼亚州针灸协会萨拉·法格特博士近日在《结合医学学报》杂志网络版上发表了一篇统计报告，他们通过给各州主管针灸执照的部门电话咨询并核对各州官网公布的针灸师名录，确定２０１５年初美国５０个州与华盛顿特区加上海外领地共有３４４８１名有执照的针灸师。

　　统计结果还表明，美国有执照的针灸师超过一半集中在三个州，分别是加利福尼亚（３２．３９％）、纽约（１１．８９％）和佛罗里达（７．０６％）。华人只占有执照的针灸师比较小的一部分，多数是白人和其他族裔。

　　樊蓥告诉新华社记者，这是美国针灸业界第一次正式发布此类行业信息，审稿过程大约２年，经１０多位专家评审才得以发表。先前也曾有人做过类似统计，但没有在学术杂志上发表。

　　樊蓥指出，与２００４年的２．２万多人和２００９年的近２．８万人相比，２０１５年的数字增长５２．０９％和２３．３０％，每年平均增长数约为１２６６人。由此推算，２０１８年初，美国有执照的针灸师人数将达到３．８万人。

　　另外，２０１５年初，美国有４４个州及华盛顿特区为针灸或东方医学专门立法，目前则是４７个州和特区有了专门立法。２０１５年初，有６２所美国教育部认可的针灸或东方医学硕士生培养院校、１０个博士生培养点。现在，美国教育部门认可的中医类院校降到了５６所，都是私立的小型学校。（记者 林小春）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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