“全国儿童食品安全守护行动”获奖

人民网讯 近日，“行动者联盟2017公益盛典“在北京举办。来自公益界、学术界、创意界、媒体界、文艺界和企业界的精英领袖齐聚盛典，共同见证公益界六大年度奖项的揭晓。

本次“行动者联盟2017公益盛典”评选最终评选出了“年度十大公益人物”、“年度十大公益创意”、“年度十大公益项目”等奖项。其中，中国儿童少年基金会“儿童食品安全守护行动”荣获“年度十大公益项目”奖。

“全国儿童食品安全守护行动”是由国务院食品安全委员会办公室、中华全国妇女联合会指导，中国儿童少年基金会联合中国营养保健食品协会共同主办的以儿童食品安全及食育为主题的大型教育类公益项目。项目自2016年6月正式启动以来，始终坚持以儿童为本，以家庭教育为目标，以核心内容开发加线下落地推广的新型公益模式持续推进儿童食品安全教育工作。据了解，该项目现已在北京、上海、青岛、成都、深圳、福州、昆明、天津、沈阳等9座城市开展了城市行系列活动，受益人数近30万人。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生表示：“我们希望通过项目，汇集政府、社会团体、媒体、食品行业、科研机构等多方力量，打造一个公益搭台、政府支持、企业参与、专家指导、媒体传播、全民受益的协作机制平台，让儿童食品安全教育工作落到实处，以此辐射到更多的孩子和家庭。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)