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日本制造业生产效率创下22年以来历史新低

2017年12月28日11:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  日本制造业的劳动生产效率创下了1995年以来的历史新低。2015年日本劳动生产效率为9.5063万美元，比5年前下降10%。在经合组织（OECD）29个主要成员国中排名第14位，与达到最低水平的2008年、2014年相当。

这是公益财团法人“日本生产性本部”经过分析后得出的结果。劳动生产效率由附加值总额除以劳动人数得出。日本2000年之前一直在经合组织主要成员国中排名第一，但后来排名大幅后退，失去了优势地位。日本的水平只有美国（13.9686万美元）的70%。

2010年时排在日本后面的德国、法国、英国等发达国家的排名也发生逆转。不过，日本生产效率明显降低的另一个影响因素在于外汇市场上日元贬值，按美元换算的生产效率水平被压低。包括日本在内的发达国家近年来加快了向低成本新兴市场国家转移制造业生产工序的步伐。这是制约日本国内制造业附加值扩大的主要因素。

日本生产性本部指出，“这一点也对生产效率的动向产生了影响”。在发达国家中，精密仪器及医药产品等众多跨国企业设立总部的瑞士、在风力发电及助听器等利基领域拥有高水平技术的丹麦等国家，近年来制造业的劳动生产效率急剧提高，从而提高了竞争力。日本政府的目标是在提高生产效率上实现东山再起。2018年度开始向投资创新技术的企业提供减税等优惠政策。

(责编：常红、徐祥丽)
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