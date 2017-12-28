人民网>>国际

乌克兰冲突双方进行最大规模战俘交换

2017年12月28日10:52  来源：新华网
 

乌克兰政府同乌东部民间武装２７日进行了自冲突以来最大规模的战俘交换，乌政府用２３８人换回７４人。

乌总统驻议会代表卢岑科通过其“脸书”账号发布了这一消息。她说：“战俘交换结束，乌方得到了７４名战俘，他们都能回家了。”

此次战俘交换协议是１１月２９日乌克兰问题三方联络小组（欧洲安全与合作组织、乌克兰和俄罗斯）在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈时达成的。在１２月５日和１２月２０日的例行会谈中，各方又对交换细节和名单进行了具体讨论。根据协议，乌政府方面应用３０６人换回７４人。

据当地媒体报道，在乌政府军同民间武装隔离线上的马约尔斯克检查站附近，乌政府先后同乌东部自行成立的“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共和国”交换战俘。之所以不是原先商定的３０６人，乌政府解释称，有两人不愿回乌民间武装控制区，另有６６人此前已在接受惩罚后被乌政府释放。

自２０１４年４月乌克兰东部地区爆发武装冲突以来，双方已有过数次战俘交换，但迄今仍未完成战俘的全部交换。交换战俘一直是乌克兰问题三方联络小组例行会谈的重要议题。

２０１４年９月，乌克兰问题三方联络小组与乌东部民间武装在明斯克达成停火协议，但冲突并未完全停止。２０１５年２月，新明斯克协议签署，协议各方就乌东部地区政治安排达成一致，但协议并未得到有效执行。今年１２月２０日在明斯克举行例行会谈，各方商定从基辅时间２３日凌晨起实施无限期停火。（记者钟忠 陈俊锋）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

邻国大义 有力担当 12月26日，首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在北京举行。山水相连的中阿巴三国重申加强彼此联系，深化互利合作，坚决打击恐怖主义威胁。对话为阿富汗和巴基斯坦建立起良好沟通对话平台，为地区和平发展提供了新契机。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

人民日报社驻外记者感言：2017，我们感受中国力量 2017年虽然只是历史长河中短暂一瞬，却因中国成为一个注定被历史铭记的年份。记录历史瞬间，传递中国声音，思考时代变迁。人民日报社驻外记者，一群远离故土却总在新闻现场的人，世界在心中，我们永远在路上。请一起分享他们的一段段经历与感悟。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved