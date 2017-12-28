中国导游在泰国遇难：涉事象园赔付150万泰铢

人民网讯 此前中国导游何永杰在泰国某象园内被大象踩踏不幸身亡。据报道，27日，涉事象园已经同何永杰家属达成赔偿协议，园方赔付150万泰铢(约30万人民币)，保险赔偿另行计算。涉事公象也不再继续工作，并且可能被买到木材厂。

涉事象园与遇难者家属达成协议

27日，园方已经与遇难导游何永杰家属达成协议，由园方赔付150万泰铢，保险赔偿100万泰铢，这些不包括中国国内的保险公司赔偿。象园老板巴硕表示他非常内疚，并愿意承担相应的法律责任。根据泰国法律，他和驯养大象的象夫可能面临20万左右的罚款，还可能面临2年到3年刑期，是否要服刑，视其表现而定。

涉事公象不再继续工作

据巴硕介绍，踩死导游何志杰的大象今年17岁，是一头公象，此前未曾经历过事故。在泰国，每只供游客观赏的大象都有身份证，出事后都要登记，但这只大象没有发生过事故。事发后，当地市政府还曾派人去查过大象的DNA，未发现异常，只是受到了惊吓。出事后的大象已经不可能再继续工作，可能会被卖到木材厂。

另据中国驻泰国清迈总领馆网站今日发布的消息，2018年元旦将至，驻清迈总领馆特别提醒，新年期间赴泰北地区的中国游客需注意以下旅游安全事项，谨慎选择丛林飞越、大象骑行、亲近野生动物等具有一定危险系数的项目。

(责编：朱欣(实习生)、常红)