青岛的全球坐标：建设国际海洋名城

青岛沿海一角。

薄闲阳 张进刚摄（人民视觉）

2017年青岛德国文化周上演出的经典格林童话剧。

王海滨摄（人民视觉）

两份来自知名机构的世界城市评估报告，描绘出青岛这座城市的全球坐标。

今年6月，全球知名的城市评级机构GAWC发布了每四年一次的世界城市评级报告。青岛的评级由上一次的第236位“高成长性”，跃升至第143位的“Gamma+”级，与日本大阪、英国伯明翰、俄罗斯圣彼得堡同一级别。

另一份报告是日前刚刚出炉的全球城市经济竞争力排名榜单。青岛排名超越美国华盛顿、澳大利亚墨尔本、意大利罗马，排在全球第85位。这份报告是中国社会科学院（财经院）与联合国人居署共同发布的。

青岛获得广泛肯定，得益于其建设国际城市的坚实步伐。

“坚持‘一个率先’，做到率先走在前列，集中力量着力解决发展不平衡不充分的问题，在新时代新征程中实现新的超越。找准‘三个坐标’，在全省坐标中当好全省经济发展的龙头，在全国坐标中争创国家中心城市，在全球坐标中努力建设国际海洋名城。聚力‘三个提升’，提升思想境界、提升工作标准、提升责任担当。做到‘五个突出’，突出党的全面领导、突出全面深化改革、突出扩大对外开放、突出新旧动能转换、突出以人民为中心。”山东省委常委、青岛市委书记、青岛市国际城市战略推进委员会主任张江汀指出。

如今，在国际城市战略的引领下，青岛正把创新作为引领发展的第一动力，努力把城市建设得更加富有活力、更加时尚美丽、更加独具魅力。

在山东省坐标中，青岛定位当好全省经济发展的龙头。在全国坐标中，青岛定位争创国家中心城市。在全球坐标中，青岛定位努力建设国际海洋名城。

勾勒未来发展愿景

12月6日，青岛市国际城市战略推进委员会全体会议召开。此次会议主要是总结国际城市战略推进相关工作并研究部署下一步任务，其中一个亮点莫过于涉及青岛全市方方面面工作的《青岛市实施国际城市战略（2018—2019）年度“国际化+”200项行动计划》讨论稿。

“国际化+行动计划”是青岛实施国际城市战略的一大创新，计划将城市的国际竞争力、国际影响力、国际吸引力、国际成长力、国际支撑力5个一级指标中涉及的35个二级指标，按照责任分工逐项融入各部门和有关区市的工作实事中。

正是这种有计划的落实，使得实施国际城市战略的远大目标，有了现实的抓手。

在青岛这座城市，用国际化的视野部署实际工作已成为常态。青岛市的各区市各单位各部门不断在“国际化+”行动计划上下工夫，从推进城市规划、社会治理、公共服务、经济发展、国际交流、人文环境、人才引进等诸多方面，为每一项本职工作参照国际标准制定出年度工作目标。

而在此之前，青岛市实施国际城市战略（2016—2017）年度“国际化+”100项国际化行动计划，完成率达到99%。

双年制工作模式，为每个工作年度制定了跨年推进工作计划，使工作期当年能够与第二年的重点工作紧密相连、递进相扣，也使得每一项工作力争做到可督查、可落实、可评议。

一项项行动计划的出炉，将长远的战略目标体现于当前的具体工作实际之中，让青岛建设国际城市战略的目标愈加具体有形和清晰可见。

而伴随着行动计划的逐条实施，青岛这座城市出现的最显著的变化，正是快速发展的脚步。

提升城市发展水平

在今年青岛市第十二次党代会之后，青岛发布了这座城市的发展新架构——“三带一轴、三湾三城、组团式”。其目标是构建起覆盖全域、面向未来的城市主题形态，建设国际湾区都会。

城市空间战略的全面升级，正是青岛市实施国际城市战略的生动实践。

2016—2017年度的“国际化+行动计划”中的第6条明确提到，“对标国内外先进的城市规划理念、围绕《青岛市城市总体规划 （2011—2020年）》加快中心城区控制性详细规划编制进度，有序推进“多规合一”，开展环湾区域城市设计……”

依据“国际化+行动计划”开展工作，按照建设国际城市的既定目标，青岛这座城市站上更高起点，一步一步接近梦想。

今年3月份，由青岛发起的依托位于青岛胶州的“海陆空铁”多式联运海关特殊监管中心而建设的欧亚经贸合作产业园，获商务部批复支持，成为中国目前唯一横跨欧亚大陆、境内外双向投资互动的“一带一路”创新型合作园区。园区将打造面向欧洲、对接日韩的国际贸易通道和现代国际贸易集聚平台。

如今，欧亚经贸合作产业园在境内园区胶州经济技术开发区已吸引21个项目入驻、总投资180亿元；在境外，“一带一路”沿线72个重点项目建设全面展开，巴基斯坦海尔鲁巴经济区、海信南非工业园区等6个园区纳入商务部重点境外经贸合作区项目库。

这项工作在2016—2017年度的“国际化+行动计划”也能找到明确的规划。行动计划中提到“对标鹿特丹、汉堡、纽约、旧金山等欧美发达国家港口城市，提升胶州海铁陆空多式联运铁路集装箱运量，形成以青岛为枢纽的国际集装箱货运中心。”

今年11月底，青岛对外发布了蓝天白云指数——317天。

蓝天白云天数同比增加17天，占总天数的94％；主要污染物浓度持续下降，空气质量总体持续改善。全市主要河流水质总体不断改善；胶州湾优良水域面积达到多年来最好水平；全市18处城市集中式饮用水水源地水质安全得到保障，水环境质量稳中向好。

这一成果也源于2016—2017年行动计划中的既定目标，“在建设生态环境保障体系方面按照国际城市战略指标体系，青岛将实现市区空气中细颗粒物 （PM2.5）浓度同比下降5%。推动城市河道水流综合治理……”

此外，在推进国际城市现代产业综合实力提升方面，按照实施国际城市战略的相关规划，在商务部支持下，青岛在全国率先推行货物贸易、服务贸易和投资贸易“三位一体”现代国际贸易指标体系，推动传统对外贸易向现代国际贸易转型升级。在今年前三季度，青岛市实现国际贸易总额822.6亿美元，其中货物进出口占比69.2%、增长19.6%，服务进出口占比12.9%、增长18.5%，境外投资贸易营销额占比17.9%、增长11%。

行动计划中关于“青岛口岸将创新建立具有国际引领水平的跨境电商运行规则”的目标反映在中国（青岛）跨境电子商务综合试验区的蓬勃发展上。试验区获批一年多来，进出口额今年增长67.3%，成为跨境电商零售进口监管过渡期政策新增5个城市之一。

在金融方面，青岛的成绩也可圈可点。按照国际城市战略中对于“推进国际财富管理中心城市建设”的要求， 青岛利用“财富管理金融综合改革试验区”这块金字招牌， 对标英国伦敦全球金融中心标准建设国际财富管理中心城市，面向全球开展国际财富管理定向招商合作。财富管理试验区建设为青岛“中心湾区”发展带来了新的生机和活力。青岛与全球18个国家和地区建立财富管理合作关系，其中与英国伦敦金融城、卢森堡、新加坡、韩国等境外重点区域的合作率先实现突破。

在推进国际旅游目的地城市建设“国际化+行动计划”中，青岛定下目标，对标美国迈阿密、英国南安普顿、西班牙巴塞罗那、荷兰鹿特丹，大力推动青岛邮轮产业发展。如今，青岛邮轮母港正在加快形成科学、合理的邮轮产业布局，追梦世界级邮轮母港。

践行“对标法国戛纳电影城，发展影视文化产业，打造具有世界水平的东方影都”这条行动计划，11月份，青岛获得联合国教科文组织评出的“世界电影之都”称号。

此外，在提升国际交流水平系列活动中，“国际化+行动计划”也有着很多明确的指向已经落地。

借鉴国际先进经验，青岛对标美国拉斯维加斯消费类电子展，打造中国（青岛）国际消费电子博览会，今年吸引了全球近200家企业、110多家展销采购商参加；对标德国慕尼黑啤酒节办好青岛国际啤酒节，今年青岛启动了西海岸啤酒节主会场，与6大分会场共同开启啤酒嘉年华的大幕；对标中国香港购物节、新加坡地铁商圈举办2017青岛城市购物节，拉动消费增长明显，2017中日韩海鲜大赛吸引了社会广泛关注。

对于依海而生、向海而兴的城市，海洋是先天优势，它赋予了青岛强劲的海洋资源。青岛鳌山湾所在的“东部湾区”正成为海洋科技发展新增长极，蓝谷汇聚的高端创新资源举世瞩目，聚集了17家国字号涉蓝科研平台，同时也成为“雪龙号”“向阳红09”“蛟龙号”等国家级深远海大型科学考察船共享平台。

这一年，青岛在建设国际城市的答卷上还有诸多亮点，这座城市建设国际城市的这个命题仍在路上。

新蓝图开启新征程

在经济全球化的背景下，一个城市的发展必须考虑在全球城市体系中的角色定位。建设国际城市，是青岛的梦想。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。学习贯彻党的十九大精神，站在全局和长远高度，坚定不移扩大开放，新的城市坐标定位指引着青岛开启新时代发展的新蓝图。

青岛市委副书记、市长、市国际城市战略推进委员会主任孟凡利指出，实施国际城市战略是增创开放新优势、建设中心城市、提升城市品质的必由之路。他强调，面向未来，加快国际城市战略推进实施，还有许多未完成的任务。我们将努力培育城市的对外辐射能力和资源集聚能力，科学定位青岛在世界城市体系中的战略方位，明确国际城市建设的战略路径，大力推进企业国际化、市场国际化、产业国际化、园区国际化、城市国际化，努力把青岛打造成宜居宜业宜游、让外地人向往、让本地人自豪的现代化国际城市。

抓重点、补短板、强弱项，对标国内外先进城市，青岛正不断提升城市发展的品质和能级。迈进新时代，瞄准全球坐标，建设国际海洋名城，青岛再出发。

(责编：朱欣(实习生)、常红)