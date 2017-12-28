希望中国能够“强起来”（商界传奇）

12月13日，赵锡成在演讲中分享了自己的成长经历和人生感悟。他寄语年轻人，“困难就是机会，机会就是成功的基础。”

中新社记者 李 洋摄

图为赵锡成在新书发布会上。

中新社记者 李 洋摄

“我第一次返回中国大陆是在1972年，那时感觉故土变化不大。但最近几年回来，感觉中国的变化日新月异，我由衷感到高兴。希望中国能取得更大的成功。”近日，在其个人传记发布之际，年届90岁高龄的赵锡成在北京接受采访时这样感慨。

家国情怀

赵锡成被誉为旅美华人船王。由他创建的福茂集团是享有盛名的船舶公司。他的个人传记《逆风无畏》近日在北京发布，讲述了“一位上海市郊贫寒子弟跨越两个世纪、又跨越两个半球而成真的创业梦”，“这个梦孕育于东方的中国的土地，施展于西方的美利坚的发达空间”。

赵锡成坦言，我们早年在学校念书时，希望国家能够“强起来”，然而那时日本的欺侮，国内的纷争，不堪回首。现在看到中国安定下来，越来越进步，他感到很欣慰。

在与记者交谈时，赵锡成不忘强调中国传统文化对他及其家庭的影响。赵锡成说，五千年中国传统文化能够流传下来，其意义是很重大的。他表示，自己的夫人朱木兰女士在教育子女方面秉承了中国传统文化的理念，因而他们的孩子都能学有所成。

赵锡成的小女儿、福茂集团副董事长赵安吉对此感触颇深。她说，虽然她在美国出生，在美国受教育，但父母常与她谈论“我们的根，我们的祖先”以及“他们的童年”。

赵安吉说，父母传授给她的中国文化和智慧给了她很多启发，让她变得更加强大。父母也鼓励他们的孩子探寻中西文化的精华，兼收并蓄。

看重教育

赵锡成同时获得过中西教育的熏陶。根据《逆风无畏》一书中的“赵锡成大事记”，赵锡成在1946年考入上海交通大学，后于1958年赴美深造，1964年取得美国圣约翰大学工商管理硕士学位。

赵锡成非常看重教育的作用，认为教育可以改变人的命运。他捐赠哈佛大学4000万美元用以资助获奖的华裔学生，并兴建一栋以朱木兰女士命名的教育中心。去年10月，他和长女赵小兰同时荣获台湾海洋大学荣誉博士学位。

谈到教育，就自然谈到了赵锡成对于中西教育“合璧”的见解。赵锡成说，中西教育各有所长，各有所短，人们就要各取所需。从他的个人观感来看，中式教育偏于严格，西式教育偏向自由。

赵锡成说，他自己曾在大学当过老师，注意到中国学生上课主要就是在听课记笔记，他希望中国学生能活跃起来，主动发问。他表示，倘若中西教育能够结合，势必发挥更大的育人效果。

中外交流使者

赵锡成也是一个成功的中外交流使者。他近年来频繁往返于中美两国。赵小兰现任特朗普政府的交通部长，她在小布什政府还曾任劳工部长，参与了中美的很多高层接触。《逆风无畏》也披露了赵锡成与赵小兰父女与中美高层领导人互动的点滴。

谈到对中国与其他国家交往的感受时，赵锡成说，现在中国逐渐富强之后，国外有很多人很佩服中国，也有一小部分人怀有不同的想法，不知道中国变得强大以后会怎么样。

赵锡成表示，中国是愿意与其他国家交朋友的。中国有个重要的观念，就是“世界大同”，会与其他国家秉持“濡沫相处”的精神。因此对于中国的强大，外界大可不必担心。

（据中新社电）

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