人类命运共同体成全球共识（望海楼）

回顾2017年的中国特色大国外交，我们不难发现一条贯穿始终的鲜明主线，这就是推动构建人类命运共同体。

这一年，中国在推动构建人类命运共同体方面有两次重要阐述。

第一次发生在国外。2017年1月18日，在联合国日内瓦总部，习近平主席发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲，回答了中国为何要推动构建人类命运共同体、要构建一个什么样的人类命运共同体，以及怎样构建人类命运共同体这三大基本问题，明确构建人类命运共同体旨在建设一个持久和平的世界、一个普遍安全的世界、一个共同繁荣的世界、一个开放包容的世界和一个清洁美丽的世界。这个演讲让构建人类命运共同体的中国方案植根于公认的国际秩序原则之中，并使之与联合国崇高事业全面对接，凸显了中国角色、中国贡献、中国担当，产生了广泛世界影响。

第二次发生在国内。中共十九大报告中，明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。这成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，把推动构建人类命运共同体上升到很高的政治高度，十分有利于统一思想并坚定行动。

这一年，中国把构建人类命运共同体理念成功变成全球性共识，推动其多次载入联合国相关决议，取得历史性突破。2月10日，联合国社会发展委员会第55届会议通过“非洲发展新伙伴关系的社会层面”决议，“构建人类命运共同体”理念首次被写入联合国决议。3月17日，联合国安理会通过关于阿富汗问题的第2344号决议，“构建人类命运共同体”理念首次载入安理会决议。3月23日，联合国人权理事会第34次会议通过关于“经济、社会、文化权利”和“粮食权”两个决议，“构建人类命运共同体”理念首次载入联合国人权理事会决议。这若干个“首次”均体现了国际社会共识，彰显了中国理念和中国方案对全球治理的重要贡献。

这一年，中国打造构建人类命运共同体新平台，共同谱写历史新篇章。一是举办了“一带一路”国际合作高峰论坛，确认构建人类命运共同体是各方共同愿望。二是召开了中国共产党与世界政党高层对话会，围绕“构建人类命运共同体、共同建设美好世界：政党的责任”这一主题进行深入探讨。三是建立了南南人权论坛，倡导以合作促发展，以发展促人权，共同构建人类命运共同体。这些新平台，将承载构建人类命运共同体的重要使命，凝聚起共商共建的智慧和力量。

这一年，中国推动人类命运共同体在周边国家和地区落地生根取得新进展，迈出历史新步伐。中国加强互联互通和发展对接，妥善处理重大现实问题，依托多边合作机制，多措并举，着力打造更加紧密的中国—东盟命运共同体，具有战略意义的中老命运共同体、中越命运共同体，成效显著。

人类命运共同体理念，体现了人类共同的价值取向。回望2017年，中国以实际行动，汇聚起构建人类命运共同体的强大力量；展望未来，中国将继续为人类社会作出实实在在的中国贡献。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所所长）

(责编：朱欣(实习生)、常红)